Hallenstadtpokal Moers: Ticker, Tore, FuPa.tv - das bringt Tag zwei

Durchaus mit einigen Überraschungen ist der Hallenstadtpokal Moers am Samstag in die Vorrunde gestartet. Am Sonntag stehen die letzten Gruppenspiele an, bevor es gleich im Anschluss in die Viertelfinal-Duelle geht. In den noch ausstehenden Partien geht um einen Platz unter den besten acht Teams der Stadt. Aktuell ist der GSV Moers auf dem besten Weg, der neue Hallenkönig zu werden, denn die Mannschaft hat als einzige bisher jedes Spiel für sich entschieden.