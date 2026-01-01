Hallenstadtmeisterschaft Voerde live: Spiele, Ticker und FuPa.tv

In der Halle in Voerde rollt der Ball. – Foto: Marcel Eichholz

Vier Mannschaften treten am Freitagabend in der Sporthalle am Gymnasium an, um den neuen Hallenstadtmeister in Voerde zu ermitteln. Für den SV Friedrichsfeld, TV Voerde und SV Spellen geht es um den begehrten Pokal, der STV Hünxe füllt als Gast das Teilnehmerfeld auf. FuPa Niederrhein ist für euch vor Ort und berichtet live aus der Halle im Ticker und mit den Höhepunkten bei FuPa.tv. Klickt euch gerne rein.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. Das Fußball-Jahr in Voerde startet am 2. Januar mit der Hallenstadtmeisterschaft. In der Sporthalle am Gymnasium Voerde stehen sich ab 18.15 Uhr vier Mannschaften gegenüber, nur für drei von ihnen geht es allerdings um den Titel. Da der STV Hünxe aus der Nachbargemeinde kommt, also nicht in Voerde selbst ansässig ist, tritt der B-Ligist wieder als Gast an. Im vergangenen Jahr reichte es in der Endabrechnung zu Platz zwei, den Titel sicherte sich Bezirksligist SV Friedrichsfeld. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von den beiden A-Ligisten TV Voerde und SV Spellen.