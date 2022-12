Hallenstadtmeisterschaft Velbert live: alle Spiele, Ergebnisse, Ticker Die Hallenstadtmeisterschaft von Velbert geht noch vor Silvester 2022 über die Bühne - hier gibt es alle Paarungen und Informationen in der Übersicht.

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her. Am 30. Dezember 2019 sicherte sich der SC Velbert in der Verlängerung den Titel und bezwang den Stadtrivalen SSVg mit 4:2. Die Corona-Pandemie bremste das Turnier, wie auch alle anderen Hallenturniere, in den vergangenen drei Jahren aus, weshalb erst jetzt ein neuer (alter) Stadtmeister gekürt werden kann.

Was sich nicht geändert hat: Dennis Bals tickert für euch das Turnier live. Gespielt wird zunächst in der Vorrunde in zwei Gruppen (am 27. und am 28. November). Hier wird auch der neu gegründete Klub FC Iraklis Neviges seine Premiere feiern. Im Anschluss folgt am Donnerstag, 29. November, die Gruppenphase der Hauptrunde, ehe am Freitagabend (30. November) genau drei Jahre nach der bis dato letzten Ausgabe die beiden Halbfinal-Duelle samt Platzierungsspiele ausgetragen werden.

Die Teilnehmer an der Hallenstadtmeisterschaft

Gruppe A: Sportfreunde Siepen, Langenberger SV, FC Langenberg, AS Stella Azzurra Velbert, Blau-Weiß Langenberg, SSVg Velbert - Vorrunde am 27. November ab 17 Uhr.

Gruppe B: SV Union Velbert, TSV Neviges-Engizek Türkgücü Velbert, SC Velbert, TVD Velbert, FC Iraklis Neviges - Vorrunde am 28. November ab 17 Uhr.