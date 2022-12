Hallenstadtmeisterschaft MG live: alle Spiele, alle Ticker, alle Tore FuPa Niederrhein begleitet die Hallenstadtmeisterschaft von Mönchengladbach und Viersen wie in jedem Fall live bei allen Spielen und zeigt alle Tore auf FuPa.tv.

Fast drei Jahre ist es her, dass sich der 1. FC Mönchengladbach am 4. Januar 2020 zum Hallenstadtmeister kürte. Nach der langen Corona-Pause steigt endlich wieder der Budenzauber und FuPa Niederrhein begleitet die Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach wieder an allen Tagen live - Spiele, Ergebnisse, Ticker, Fotos und natürlich auch die Tore auf FuPa.tv!