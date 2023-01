Hallenstadtmeisterschaft Krefeld: Weniger kann auch mehr sein Kommentar: Der VfB Uerdingen hat bei der Ausrichtung des Turniers Großes geleistet, doch der Finaltag war mit 38 Partien und über achteinhalb Stunden überladen.

Vorab muss erst einmal gesagt werden: Respekt dem VfB Uerdingen! Was der Bezirksligist rund um Stefan G. Rex bei der Ausrichtung der offenen Krefelder Hallenstadtmeisterschaft geleistet hat, ist schon mehr als beachtlich. Durch gezielte Werbung für das Turnier, das an zwei Wettkampftagen mit eingangs 25 Mannschaften gestartet wurde, hat der VfB geschafft, den Wettbewerb, der in Krefeld nicht die Tradition hat wie an anderen Spielorten, zu einem echten Event zu machen und dabei sehr viele Zuschauer anzulocken.

Das alles hat jedoch wenig damit zu tun, dass das Krefelder Publikum nicht fußballaffin genug ist, sondern eher mit dem Modus des Turniers. Nachdem dort kurzfristig für die Endrunde auch noch ein Viertelfinale eingebaut worden war, waren insgesamt 38 Begegnungen zu absolvieren. Das ist für einen Turniertag einfach zu viel, da schaltet der geneigte Besucher irgendwann ab. Ein anderer Modus, vielleicht mit einem dritten Turniertag, sollte hier für die Zukunft angedacht werden. Denn ein wenig führte das straffe Programm auch dazu, dass die Spiele im Galopp "durchgeprügelt" wurden, um es nicht Mitternacht werden zu lassen, was ein wenig dem entgegensteht, was ein Hallenturnier sein sollte, nämlich ein Fest, bei dem Fußball zelebriert wird. Das hätte auch der Ausrichter im Übrigen gerne anders gelöst, etwa eben durch einen weiteren Turniertag, doch die Belegung der Halle durch andere Aktivitäten ließ das nicht zu. Hier ist also die Stadt gefragt, Lösungen zu finden, will sie das Turnier als Fixpunkt in ihrem Kalender haben. In Mönchengladbach etwa kicken alleine die Männer an bis zu acht Tagen.

Bei der jeweils zehnminütigen Spielzeit und einem Spiel ohne Banden kommt zudem oft nur eine sehr begrenzte Nettospielzeit zustande. Aber das ist ein Thema, mit dem sich die Veranstalter vieler Turniere bei der angekündigten Futsal-Einführung ohnehin werden beschäftigen müssen. Der VfB Uerdingen hat dem nächsten Ausrichter auf jeden Fall eine Marke gesetzt.