Die Hallenstadtmeisterschaft in Essen findet 2023 endlich wieder statt. – Foto: Negüzel-Topspiele

Hallenstadtmeisterschaft in Essen findet 2023 wieder statt Halle: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause rollt im Januar endlich wieder der Ball in der Halle.

Große Freude bei den Vereinen in Essen. Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Winter endlich wieder die Hallenstadtmeisterschaft in Essen statt. Vom 5. bis zum 22 Januar ermitteln dann 62 Mannschaften den Nachfolger des FC Kray.

Zwei lange Jahre mussten die Vereine aus Essen warten. Zwar gab es immer wieder Hoffnung, dass die Hallenstadtmeisterschaft ausgetragen werden könnte, doch stets machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Das soll nun anders sein. Wie der Reviersport berichtet, ist eine Durchführung der Essener Hallenstadtmeisterschaft im Januar 2023 nun offiziell. Dann werden die 62 teilnehmenden Mannschaften vom 5. bis zum 22. Januar den neuen Stadtmeister in der Halle ermitteln. Zwei Neuerungen gibt es derweil: Zum einen wurde die Dauer von vier auf drei Wochen reduziert, zum anderen finden alle Spiele in der Sporthalle "Am Hallo" statt. Die sonst in Bergeborbeck und Werden ausgespielten Vorrunden werden nun zentral ausgetragen. Vorfreude ist groß