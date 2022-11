Die Hallenstadtmeisterschaft in Emmerich ist erneut abgesagt worden. – Foto: Andreas Frücht

Hallenstadtmeisterschaft in Emmerich fällt auch 2022 aus Emmerich: Das traditionelle Turnier im Dezember musste auch in diesem Jahr abgesagt werden.

Die Hoffnung war groß, dass in diesem Jahr die Hallenstadtmeisterschaft endlich wieder ausgetragen werden kann. Doch leider hat sich der Wunsch nicht erfüllt und der Stadtsportbund Emmerich sah sich dazu gezwungen, den Budenzauber auch in 2022 nicht zu veranstalten. Neben der unklaren Corona-Lage sei auch der Aufruf zum Energiesparen in die Entscheidung eingeflossen.

Erneut musste die Hallenstadtmeisterschaft in Emmerich abgesagt werden. Eigentlich sollte im Dezember der neue Meister der Halle ermittelt werden, doch der Stadtsportbund Emmerich sah sich aufgrund einer unklarer Corona-Lage und dem Appell der deutschen Regierung an die Bürger so viel Energie wie möglich einzusparen, in der Verantwortung, die Veranstaltung ein weiteres Mal abzusagen. "Die Entscheidung wurde schweren Herzens von den Beteiligten getroffen, da für eine derartige Veranstaltung die Planungen jetzt beginnen müssten, aber durch die Corona-Situation ausschlaggebende Kriterien jederzeit und auch kurzfristig geändert werden könnten, so dass keine Planungssicherheit besteht", heißt es in einer Mitteilung des Stadtsportbundes, der gemeinsam mit den Fußballvereinen der Stadt diese Entscheidung getroffen hat.