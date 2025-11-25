Hallenstadtmeisterschaft Essen: Das sind die Gruppen

Auch für die Essener Hallenstadtmeisterschaft, die am 3. Januar beginnt und über drei Wochenenden gehen wird, sind inzwischen die Gruppen für die Qualifikation ausgelost. Hier treten am 3. und 4. Januar in zwölf Qualifikationsgruppen zunächst 48 Mannschaften von der Bezirksliga abwärts an. Am zweiten Wochenende zur Zwischenrunde kommen dann die neun höherklassig spielenden Teams hinzu, die am Turnier teilnehmen.
Bereits für die Zwischenrunde qualifiziert sind also der ETB Schwarz-Weiß Essen, die SpVg Schonnebeck, Adler Union Frintrop (alle Oberliga) sowie die Sportfreunde Niederwenigern, der FC Kray, der SC Werden-Heidhausen, der ESC Rellinghausen, die Sportfreunde Katernberg und die SG Essen-Schönebeck (alle Landesliga). Besonders heftig ist das Ergebnis der Auslosung für die drei Bezirksligisten TuSEM, Vogelheimer SV und SpVgg Steele. Sie wurden allesamt in Gruppe 4 gelost, so dass bereits klar ist, dass mindestens eines dieser Teams nicht über die Qualifikationsphase hinauskommen wird, weil sich pro Gruppe nur je zwei Teams für die Zwischenrunde qualifizieren.
Gruppe 01: SuS NIederbonsfeld, VfL Sportfreunde 07, ASV Heisingen, TuS Essen-West (Kreisliga A)
Gruppe 02: Preußen Eiberg, DJK JuSpo Essen-West, Ballfreunde Bergeborbeck, TGD Essen-West
Gruppe 03: Alemannia Essen, FSV Kettwig, HFC Essen, Türkiyemspor Essen
Gruppe 04: DJK Rüttenscheider SC, TuSEM Essen, Vogelheimer SV, SpVgg Steele
Gruppe 05: SC Frintrop, Heisinger SV, TC Freisenbruch, DJK SG Altenessen
Gruppe 06: DJK TuS Essen-Holsterhausen, NK Croatia Essen, AL-ARZ Libanon Essen, VfL Kupferdreh
Gruppe 07: SV Leithe, SuS Haarzopf, SV Borbeck, Juspo Altenessen
Gruppe 08: TuRa 86 Essen, Fortuna Bredeney, Bader SV, FC Blau-Gelb Überruhr
Gruppe 09: FC Stoppenberg, Essener SG, ESC Preußen, SV Kray 04
Gruppe 10: Sportfreunde Altenessen 18, Atletico Essen, RuWa Dellwig, FC Besa
Gruppe 11: Weigle Haus Kickers, Teutonia Überruhr, Playhouse Kickers, SV Burgaltendorf
Gruppe 12: SG Kupferdreh-Byfang, VfB Frohnhausen, DKSV Helene Essen, DJK Dellwig 10