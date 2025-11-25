Hallenstadtmeisterschaft Essen: Das sind die Gruppen

Auch für die Essener Hallenstadtmeisterschaft, die am 3. Januar beginnt und über drei Wochenenden gehen wird, sind inzwischen die Gruppen für die Qualifikation ausgelost. Hier treten am 3. und 4. Januar in zwölf Qualifikationsgruppen zunächst 48 Mannschaften von der Bezirksliga abwärts an. Am zweiten Wochenende zur Zwischenrunde kommen dann die neun höherklassig spielenden Teams hinzu, die am Turnier teilnehmen.

Bereits für die Zwischenrunde qualifiziert sind also der ETB Schwarz-Weiß Essen, die SpVg Schonnebeck, Adler Union Frintrop (alle Oberliga) sowie die Sportfreunde Niederwenigern, der FC Kray, der SC Werden-Heidhausen, der ESC Rellinghausen, die Sportfreunde Katernberg und die SG Essen-Schönebeck (alle Landesliga). Besonders heftig ist das Ergebnis der Auslosung für die drei Bezirksligisten TuSEM, Vogelheimer SV und SpVgg Steele. Sie wurden allesamt in Gruppe 4 gelost, so dass bereits klar ist, dass mindestens eines dieser Teams nicht über die Qualifikationsphase hinauskommen wird, weil sich pro Gruppe nur je zwei Teams für die Zwischenrunde qualifizieren.

Die Qualifikationsgruppen in der Übersicht: