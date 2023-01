Hallenstadtmeisterschaft Duisburg: alle Spiele, alle Ticker, alle Tore Von Donnerstag bis Samstag wird in Duisburg der neue Meister in der Halle ermittelt. Bei FuPa Niederrhein gibt es die Spiele im Liveticker.

Zweimal musste die Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg Corona-bedingt abgesagt werden. Nicht so in diesem Jahr: Am Abend startet das Turnier mit den ersten beiden Gruppen in die Vorrunde. Einen Tag darauf am Freitag ermitteln die restlichen beiden Gruppen die Teilnehmer für die Finalrunde, die am Samstag ausgetragen wird. Alle Spiele gibt es im Liveticker von FuPa Niederrhein. Jens Kröll ist für euch vor Ort und begleitet die Spiele.