In Bocholt wird am Samstag und Sonntag der Hallenstadtmeister ermittelt. – Foto: Archiv

Hallenstadtmeisterschaft Bocholt: Sechs Teams für den Sonntag stehen Zwölf Teams kämpften am Samstag um den Titel, sechs sind am Sonntag noch dabei. Dann berichtet FuPa auch live mit den Höhepunkten bei FuPa.tv vom Finaltag.

TuB Mussum ist am Samstag und Sonntag der Ausrichter, wenn auch in Bocholt endlich wieder ein Hallenstadtmeister ermittelt wird. Zwölf Teams bewarben sich dabei am Samstag ab 15 Uhr in der Euregio-Sporthalle - aufgeteilt in drei Gruppen mit je vier Mannschaften. Es gingen demnach 18 Vorrundenspiele mit je 14 Minuten Spielzeit über die Bühne, um kurz vor 20 Uhr die jeweils zwei Teams zu ermitteln, die dann auch am Sonntag noch um den Titel spielen.

In Gruppe A waren das die DJK Sportfreunde Lowick, Gastgeber TuB Mussum, der SV Biemenhorst und die DJK Barlo. In Gruppe B messen sich der 1. FC Bocholt, Olympia Bocholt, die DJK TuS Stenern und TuB Bocholt. Die vier Teams in Gruppe C sind der GSV Suderwick, der Hemdener SV, der VfL 45 Bocholt und Borussia Bocholt. Die sechs Teams, die sich dann am Samstag für den zweiten Turniertag qualifizierten, werden in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Die daraus resultierenden sechs Partien werden am Sonntag dann ab 13.45 Uhr ausgetragen, die Halbfinalspiele beginnen dann um 15.40 Uhr. So wird dann gegen 16.25 das Spiel um Platz 3 angepfiffen, gegen 16.50 Uhr das Finale. Auch hier wird jeweils über 14 Minuten gespielt. Geschafft haben das am Samstag jeweils als Gruppensieger der SV Biemenhorst, TuB Bocholt und der GSV Suderwick. Die beiden letzteren haben jeweils alle drei Spiele gewonnen und treffen am Sonntag in der Zwischenrundengruppe bereits aufeinander. Als Zweite sind zudem die DJK Sportfreunde Lowick, der TuS Stenern und der VfL 45 Bocholt noch im Rennen. >>> Hier geht es zum Turnierplan mit den Tickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv