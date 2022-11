Hallenspektakel lebt als „Ziegler Group Karriere-Cup“ weiter Der traditionelle, in der Region einzigartige Budenzauber der SpVgg SV Weiden garantiert nach zweijähriger Coronapause wieder einen fußballerischen Leckerbissen zwischen den Tagen

Er wurde vermisst, der Hallenfußball vom Feinsten vor vollen Rängen bei einer stets tollen Stimmung: Nun können die Fans des Weidener Hallenspektakels das schon zur Tradition gewordene, größte und beliebteste Hallenfußballturnier der nördlichen Oberpfalz zwischen Weihnachten und Neujahr wieder in ihrem Kalender dick anstreichen. Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause rollt der Ball am Mittwoch, 28. Dezember wieder in der Weidener Mehrzweckhalle. Beim „Ziegler Group Karriere-Cup“ werden sich – wie gewohnt – acht hochkarätige Teams aus der Region gegenüberstehen.

Über viele Jahre war der „Oberpfalz-Medien-Cup“ die Zugnummer schlechthin, was den Hallenfußball in der Nordoberpfalz betrifft. Nach der Corona-Absage 2020 zog sich der bisherige Sponsor und Namensgeber allerdings überraschend zurück, sodass eine Fortsetzung des beliebten Hallenspektakels in den Sternen stand. SpVgg SV-Vorsitzender Michael Kurz wollte sich damit nicht abfinden und hatte die Idee, den Chef des Trikotsponsors des Bayernligisten, der Ziegler Group, zu fragen, ob er sich vorstellen könne, den Hallencup zu unterstützen und Stefan Ziegler sagte sofort zu. Kurz war begeistert, denn ein Aus wäre jammerschade gewesen, weil nirgendwo hätte es in den vergangenen Jahren ein annähernd ähnlich attraktives Hallenturnier in der Oberpfalz gegeben, so der SpVgg SV-Boss.

Auslosung garantiert brisante Duelle

Mit neuem Sponsor und damit auch einem neuen Namensgeber ging es an die Zusammensetzung des Teilnehmerfelds. Wie schon in den vergangenen Jahren achteten die Verantwortlichen am Wasserwerk dabei auf die Regionalität, bewusst wurde auf sogenannte „große Namen“ verzichtet. Denn einheimische Vereine würden Zuschauer und auch eine prächtige Stimmung garantieren, erklärte Michael Kurz.

Im Beisein von René Oertel, Leiter Marketing und Kommunikation der Ziegler Group, sowie SpVgg SV-Vorsitzendem Michael Kurz, folgte die Auslosung der Gruppen für den Ziegler Group Karierre-Cup. Als Losfee fungierte Melissa Duske, ebenfalls Angehörige der Ziegler-Marketingabteilung. Und die junge Dame bewies ein glückliches Händchen, als sie in der Gruppe A dem veranstaltenden und favorisierten Bayernligisten den Lokalrivalen FC Weiden-Ost, den von jeher in der Halle stark auftrumpfenden SV Etzenricht und schließlich den für seine lautstarke Anhängerschar bekannten FC Vorwärts Röslau (Landesliga Nordost) zuloste.

Ebenfalls sehr interessant werden die Partien in der Gruppe B. Wenn man in der Halle von einem „Underdog“ überhaupt sprechen kann, dann ist das Bezirksligist SV TuS/DJK Grafenwöhr, der durchwegs mit Landesligaclubs die Klingen kreuzt. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, die SpVgg Pfreimd und der SV Mitterteich sind für die Mannen von Martin Kratzer sicher eine große Herausforderung. Da die Erfahrung der letzten Turniere aber gezeigt hat, dass die Kleinen auf dem Parkett ohne weiteres die Großen ärgern können, ist hier eigentlich jeder Mannschaft das Erreichen des Halbfinals zuzutrauen.