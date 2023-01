Hallenspektakel in Kümmersbruck: Hubertus-Cup der Herren und Junioren

Hallenfußball vom Feinsten gibt es am 14. und 15. Januar, in der Kümmersbrucker Dreifachturnhalle. Der SV Hubertus Köfering richtet dort nach zweijähriger Zwangspause bereits zum 27. Mal seinen Hubertus-Cup aus. Das Konzept hat sich dabei bewährt: Die Männer und C-Junioren spielen am Samstag um die Hallenfußballkrone, Teil zwei des Wochenendes gehört den Jüngeren.

Den Anfang machen am Samstag, 14. Januar, die Jugendlichen. Ab 9 Uhr rollt das Leder bei der C-Jugend mit sechs Mannschaften. Neben dem Gastgeber nehmen folgende Mannschaften teil: SG Freudenberg, SG Schnaittenbach, SpVgg Weiden 2, JFG Obere Vils 2 und SV Raigering 3.

Ab 13 Uhr treten dann die Herren an. Mit dem SV Freudenberg, 1. FC Neukirchen, SG Ursulapoppenricht, DJK Ensdorf, ASV Haselmühl, SV Luitpoldhöhe-Traßlberg und dem Titelverteidiger SpVgg Hainsacker lässt das Teilnehmerfeld wieder hochklassigen Hallenfußball erwarten. Die Vorrundenspiele der zwei Gruppen sowie die Platzierungsspiele finden an einem Tag hintereinander statt. Um 15.45 Uhr gibt es ein Einlagespiel der G- und F-Jugend der Spielgemeinschaft Köfering/Theuern/Haselmühl. Das Finale des Hubertus-Cup startet gegen 17:15 Uhr. Anders als bei den Kreismeisterschaften wird das Turnier weiterhin nach den traditionellen Hallenregeln und mit Rundumbande gespielt. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr Bürgermeister Roland Strehl übernommen, der am Samstag auch die Siegerehrung vornehmen wird. Die drei ersten Plätze werden mit einem Preisgeld prämiert. Darüber hinaus werden der besten Torhüter, der beste Torschütze und der beste Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Am Sonntag beginnt ab 8:45 Uhr die F-Jugend mit ihrem Turnier, an dem sechs Mannschaften teilnehmen: SG Altensittenbach, SpVgg Ebermannsdorf, SG Kohlberg-Röthenbach, SG Rieden, SG Köfering/Theuern/Haselmühl 1 und 2.

Im Anschluss ab 12 Uhr bestreitet die E-Jugend den Junioren-Hubertus-Cup mit sieben Teams: SG Altensittenbach, SG Michaelpoppenricht, TuS Kastl, SG Schmidmühlen, DJK Ursensollen 2, SG Köfering/Theuern/Haselmühl 1 und 2.