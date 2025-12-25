Hallenspektakel in der Oberpfalz: Das ist am 27. und 28.12. geboten

Samstag, 27. Dezember



Kreismeisterschaft Regensburg

Startschuss für die offiziellen Titelkämpfe im Spielkreis Regensburg! Die Vorrunde der Kreismeisterschaft ist in fünf Gruppen unterteilt. Drei davon werden am Samstag in der Tangrintelhalle Hemau ausgespielt. Von 10 Uhr bis 17.30 Uhr rollt fast pausenlos der Ball. Unter anderem Landesligist FC Kosova sowie die Bezirksligisten BSC Regensburg und FSV Prüfening mischen mit. Die fünf Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Kreisendrunde am 10. Januar in Neutraubling. Zum ausführlichen Turnierplan...



Cheikho´s Hallencup

Der ASV Burglengenfeld lädt auch heuer wieder ein zum Cheikho´s Hallencup in der Stadthalle Burglengenfeld. Um 14.30 Uhr geht's los. Der Ausrichter schickt zwei Mannschaften ins Rennen und hat die letzten zwei Auflagen gewonnen, strebt natürlich die Titelverteidigung an. Das bunt gemischte Teilnehmerfeld umfasst Mannschaften aus allen drei Fußballkreisen. Zum ausführlichen Turnierplan...



Wackersdorfer Hallencup

Ein Kreisligist, sechs Kreisklassisten und drei A-Klassisten. So setzt sich das Teilnehmerfeld für den Hallencup des TV Wackersdorf zusammen. In zwei Fünfergruppen geht es zunächst um den Einzug ins Halbfinale. Vor einem Jahr ging der VfR Regensburg als Turniersieger hervor. Das enge Zehnerfeld verspricht spannende Spiele. Zum ausführlichen Turnierplan...



Helmut-Stadler-Gedächtnisturnier

Zu Ehren des verstorbenen Helmut Stadler, einer Rad-Koryphäe in Regensburg, richtet der ESV Regensburg zum zweiten Mal ein Gedächtnisturnier in seiner Sporthalle aus. Sieben Stunden lang geht es zur Sache. Im „Bunker“ der Regensburger Zweitliga-Handballerinnen kicken sogar zwei Teams aus München mit. Etwas schade ist, dass einige Vereine nur die zweite Mannschaft ins Rennen schicken. Titelverteidiger ist der Weidener Kreisklassist SpVgg Pirk. Zum ausführlichen Turnierplan...



