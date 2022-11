Hallensparkassenpokal: Emmering spielt am Boxing Day

VORRUNDENGRUPPEN SIND AUSGELOST



Sparkassenpokal boomt weiter: Ein Team mehr als bei der letzten Auflage und eine Hammer-Gruppe



Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen nimmt der Hallenfußball-Sparkassenpokal in der Rosenheimer Gabor-Halle wieder Formen an. Bei der Auslosung der Vorrunden zeigte sich, dass das Traditionsturnier nichts an Attraktivität verloren hat. Eine Hammer-Gruppe dürfte diese noch verstärken.



Rosenheim – Die Erleichterung bei den Verantwortlichen war groß: Der Hallenfußball-Sparkassenpokal hat nichts an seiner Attraktivität verloren, im Gegenteil: „Wir haben einen Verein mehr als 2020“, verkündete Werner Wirkner, als Vertreter der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling einer der Turnierverantwortlichen, bei der Auslosung der 43. Auflage des Traditionsturniers.



Neue attraktive Teilnehmer



Nach zwei Absagen wegen der Corona-Pandemie war man sich nicht sicher, ob das Turnier auch wieder angenommen würde: „Man fragt sich dann schon, wie es mit der Akzeptanz ausschaut“, bekannte Wirkner. Deshalb war die Freude auch groß, dass die Vereine diesmal wieder so zahlreich dabei sind. „Wir müssen akzeptieren, dass der ein oder andere Verein, der regelmäßig teilgenommen hat, diesmal nicht mit dabei ist“, erklärte Turnierleiter Peter Holzapfel. Dafür sind aber andere Teams mit dabei, die erstmals in der Rosenheimer Gabor-Halle an den Start gehen, beispielsweise Landesligist SB Chiemgau Traunstein und Kreisliga-Spitzenreiter VfL Waldkraiburg. Mit dem TSV Wasserburg nimmt ein weiterer Landesligist teil, klassenhöchste Mannschaft ist Rekordsieger TSV 1860 Rosenheim, der in der Bayernliga beheimatet ist. Als Titelverteidiger geht übrigens der TuS Prien ins Rennen.



Titelverteidiger steckt in der Hammer-Gruppe



Der Sieger von 2020 ist übrigens in der Hammer-Gruppe der Vorrunde involviert. Bei der Auslosung im Gasthof Höhensteiger in Westerndorf St. Peter sorgten Harald Melnik, der den Sparkassenpokal seit vielen Jahren als Spieler und Trainer begleitet hatte, und Franzi Sigl als Vertreterin vom Rekordgewinner TSV 1860 Rosenheim, für eine Sechsergruppe mit einem Bezirksligisten (TuS Raubling) und vier Kreisliga-Vereinen (SG Söllhuben/Frasdorf, TuS Bad Aibling, SV Westerndorf und TuS Prien), hinzu kommt der TSV Breitbrunn-Gstadt – und nur drei Mannschaften steigen in die Zwischenrunde auf.



Die 37 Vereine spielen an drei Vorrundentagen – jeweils mit einem Turnier ab 9 Uhr und einem ab 13.30 Uhr – die Teilnehmer für die Zwischenrunde aus. Diese findet mit 18 Mannschaften statt und wird erstmals an zwei Tagen am 30. und 31. Dezember ausgetragen. Als Ausrichter fungiert hier der ESV Rosenheim. Am Ende spielen sechs Teams in der Endrunde am Samstag, 7. Januar, um den Turniersieg und Geldpreise. Veranstalter ist dann der TSV 1860 Rosenheim.



Alle Vorrundengruppen im Überblick



Vorrunde 1 (Spieltermin: Sonntag, 11. Dezember, Ausrichter: SB Rosenheim): Vormittag (ab 9 Uhr): TuS Großkarolinenfeld, SV Pang, SB Chiemgau Traunstein, FC Iliria Rosenheim, FT Rosenheim, SB Rosenheim.



Nachmittag (ab 13.30 Uhr): SV Schechen, TSV 1860 Rosenheim, TSV Rimsting, Fortuna Rosenheim, SV Anzing, ASV Kiefersfelden.



Vorrunde 2 (Spieltermin: Samstag, 17. Dezember, Ausrichter: SV Westerndorf): Vormittag (ab 9 Uhr): TSV Rohrdorf-Thansau, SV Ostermünchen, TSV Brannenburg, TSV Hohenthann, FC Bosna i Hercegovina Rosenheim, ASV Happing.



Nachmittag (ab 13.30 Uhr): SG Söllhuben/Frasdorf, TuS Bad Aibling, TSV Breitbrunn-Gstadt, TuS Raubling, SV Westerndorf, TuS Prien.



Vorrunde 3 (Spieltermin: Montag, 26. Dezember, Ausrichter: FT Rosenheim): Vormittag (ab 9 Uhr): VfL Waldkraiburg, TSV Emmering, TSV Bernau, ESV Rosenheim, TSV Neubeuern, SV Forsting-Pfaffing.



Nachmittag (ab 13.30 Uhr): SV-DJK Kolbermoor, SV/DJK Heufeld, SV/DJK Griesstätt, TSV Wasserburg, Young Boys Rosenheim, SV Tattenhausen, Türkspor Rosenheim.