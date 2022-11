Hallensaison wirft Schatten voraus Kaum Interesse an den den Kreismeisterschaften – Dafür geht's bei Privatturnieren wieder rund

Im Januar 2020 waren letztmals die Kreismeister in der Halle gekürt worden. Regenstauf, die SpVgg aus Weiden und Stulln triumphierten damals in ihren Kreisfinals. Die Bezirkskrone setzte sich eine Woche später Weiden auf. Kurz darauf funkte Corona dazwischen – und machte eine Austragung in den vergangenen beiden Wintern unmöglich. Nun ist es wieder so weit. Allerdings hält sich das Interesse arg in Grenzen. So nehmen im Kreis Regensburg – inklusive mehrere Nachzügler nach der eigentlichen Meldefrist – lediglich 13 Teams teil. Und damit so wenige wie noch nie. Früher hatte es noch eine Vor-, Zwischen- und Endrunde gegeben. Das ist Vergangenheit. Aufgrund der verschwindend geringen Anmeldezahl entschied man sich dafür, den Kreismeister in einem einzigen großen Turnier am 6. Januar zu küren. Ähnlich gravierend sieht es in den Kreisen Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf aus. Und auch in Niederbayern sind zusammengenommen nur 44 Mannschaften dabei.



Doch warum halten sich die Vereine so zurück? Der Hallensport im Winter vermag schlicht und ergreifend nicht mehr so attraktiv zu sein wie früher. Hier spielen die geänderten Regeln nach Futsal sicherlich eine Rolle, war ein Teilnahmeschwund doch schon vor Corona deutlich erkennbar. Wobei die Spielleiter dies nicht als (Haupt)-Grund deklarieren. Die lange Corona-Zwangspause für die Hallenturniere dürfte auch mit hinein spielen; derzeit haben die Spieler und Vereine wohl andere Sorgen als Hallenmeisterschaften. Überdies wurden die Turniere diesmal auch überhaupt nicht beworben von Verbandsseite. Auch die Energiekrise und mangelnde Hallen-Kapazitäten sind aufzuführen.



Nichtsdestotrotz kommen Fans des gepflegten Hallenfußballs aber auch diesen Winter auf ihre Kosten. Die beiden größten Wettspiele in der Nordoberpfalz, in Weiden (Ziegler Group Karriere-Cup) und Auerbach (vormals Edeka-Schöffler-Cup), finden endlich wieder statt. Auch die Stadtmeister aus Regensburg und Schwandorf werden heuer wieder gesucht. Hier scheint das Interesse also ungebrochen. Hingegen rollt in der Lappersdorfer Gemeindehalle, beim traditionellen Kräftemessen von acht zumeist höherklassigen Teams, am zweiten Weihnachtsfeiertag kein Ball.