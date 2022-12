– Foto: Janine Volbert

Hallensaison in Südthüringen startet mit Sparkassen Cup Nach drei Jahren des coronabedingten Wartens ist der Sparkassen-Cup zurück. Er geht in die bereits 20. Auflage am Samstag, den 10. Dezember in Hildburghausen.

Die insgesamt acht Teilnehmer beim nunmehr 20. Sparkassen-Cup stehen in den Startlöchern. Titelverteidiger Schweina ist aufgrund der Liga-Verpflichtung nicht dabei. Dennoch stellt sich ein hochklassige Teilnehmerfeld auf, welches bereits in zwei Vorrundengruppen eingeteilt wurde.

Das Event beginnt um 14.00 Uhr. Hauptsponsor ist die Kreissparkasse Hildfburghausen, Ausrichter ist der FSV Eintracht 06 Hildburghausen. Und Beide freuen sich mit den Fußballfans gleich auf ein kleines Jubiläum. Denn der Sparkassen-Cup 2022 feiert mit Verspätuing sein 20-jähriges Jubiläum. Angeführt wird das Starterfeld vom Landesklassenvertreter FSV 06 Eintracht Hildburghausen. Aus der Kreisoberliga sind der Erlauer SV Grün-Weiß, SV 08 Westhausen, SV EK Veilsdorf, SV Schleusegrund Schönbrunn und SG Lauscha/Neuhaus dabei. Das Starterfeld wird durch die beiden Kreisligisten vom SV 07 Häselrieth und FSV 06 Eintracht Hildburghausen II komplettiert. In folgende Vorrundengruppen wurden diese acht Teams eingeteilt: