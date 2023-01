Hallensaison endet in Kirchardt Hallenturnier der SG Kirchardt +++ Reger Zuspruch im Vorfeld +++ Kein Barbetrieb beim Aktiventurnier

Der Hallenfußball im Sinsheimer Fußballkreis hat die Coronapause zumindest quantitativ betrachtet sehr gut verkraftet. 15 Teilnehmer beim TSV Obergimpern in Bad Rappenau, jeweils 16 Teams in Sulzfeld, Helmstadt und zum Abschluss des winterlichen Budenzaubers am kommenden Sonntag in Kirchardt.