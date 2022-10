Hallenrunde mit über 350 Mannschaften und 50 Hallenspieltagen Pressemitteilung des Fußballbezirk

Nachdem die Hallenrunde auf Verbandsebene aufgrund mehrerer Faktoren und Umstände nicht zustande kommt, wird in 11 von 16 Fußballbezirken in Württemberg eine Bezirkshallenrunde ausgerichtet. So auch im Fußballbezirk Schwarzwald, wo am Sonntag, den 30.10. Vertreter der ausrichtenden Vereine in Aldingen zu einem Vorabgespräch mit Verantwortlichen des Fußballbezirk zusammenkamen.