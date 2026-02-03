Hallenmeisterschaften: Union sichert sich die ersten beiden Titel Winterpause = Hallenzeit von ser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tim Rademacher

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:

Frauen Bei den Frauen sind alle Vorrundengruppen gespielt. Für die Endrunde, die am 08. Februar stattfindet, haben sich neben dem Titelverteidiger Union Berlin II auch Berolina Mitte, Türkiyemspor II, Askania Coepenick, der Köpenicker FC und der Friedrichshagener SV qualifiziert. Alle Spiele findet ihr hier. A-Junioren Die Ältesten der Junioren haben ihre Finalisten ermittelt. Auch hier steigt die Endrunde am 08. Februar. Dann kämpfen die Füchse, Wannsee, Stern Marienfelde, der Berliner SC, Viktoria Berlin, Empor, Charlottenburg-Wilmersdorf und die Amateure um den Titel. Alle Spiele findet ihr hier.

B-Junioren Die B-Junioren haben ihre Finalisten am vergangenen Wochenende ermittelt. Die Amateure, Stern Marienfelde, der Berliner SC, Viktoria Mitte, Empor, Staaken und Stern 1900 sind dabei. Zudem rückt der BSC Kickers nach, weil der BFC Dynamo trotz Qualifikation verzichtet. Die Endrunde findet am 07. Februar statt. Alle Spiele findet ihr hier. C-Junioren Bei der U15 stehen Staaken, Dynamo, Hertha, die Amateure, Bero Mitte, TeBe, Stern 1900 und Charlottenburg-Wilmersdorf in der Endrunde. Die steigt am 15. Februar. Alle Spiele findet ihr hier.