Hallenmeisterschaften: Union sichert sich die ersten beiden Titel

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:
Bei den Frauen sind alle Vorrundengruppen gespielt. Für die Endrunde, die am 08. Februar stattfindet, haben sich neben dem Titelverteidiger Union Berlin II auch Berolina Mitte, Türkiyemspor II, Askania Coepenick, der Köpenicker FC und der Friedrichshagener SV qualifiziert. Alle Spiele findet ihr hier.
Die Ältesten der Junioren haben ihre Finalisten ermittelt. Auch hier steigt die Endrunde am 08. Februar. Dann kämpfen die Füchse, Wannsee, Stern Marienfelde, der Berliner SC, Viktoria Berlin, Empor, Charlottenburg-Wilmersdorf und die Amateure um den Titel. Alle Spiele findet ihr hier.
Die B-Junioren haben ihre Finalisten am vergangenen Wochenende ermittelt. Die Amateure, Stern Marienfelde, der Berliner SC, Viktoria Mitte, Empor, Staaken und Stern 1900 sind dabei. Zudem rückt der BSC Kickers nach, weil der BFC Dynamo trotz Qualifikation verzichtet. Die Endrunde findet am 07. Februar statt. Alle Spiele findet ihr hier.
Bei der U15 stehen Staaken, Dynamo, Hertha, die Amateure, Bero Mitte, TeBe, Stern 1900 und Charlottenburg-Wilmersdorf in der Endrunde. Die steigt am 15. Februar. Alle Spiele findet ihr hier.
Die D-Junioren kämpfen am 14. Februar um den Titel. Mit dabei: Fortuna Biesdorf, Staaken, Empor, die Füchse, Friedenau, Hertha BSC, SF Charlottenburg-Wilmersdorf und die Amateure. Alle Spiele findet ihr hier.
Bei den B-Juniorinnen wurde die Vorrunde bereits komplett absolviert. Für die Endrunde am 07. Februar 2026 haben sich folgende Teams qualifiziert: Union Berlin, Viktoria Mitte, Berolina Mitte, Viktoria Berlin, Hertha BSC und der FC Internationale. Alle Spiele findet ihr hier.
Die C-Juniorinnen haben am vergangenen Sonntag ihre Titelträgerinnen ermittelt. In einem spannenden Finale setzte sich der 1. FC Union im Siebenmeterschießen gegen Hertha BSC durch. Alle Spiele findet ihr hier.
Auch bei den D-Juniorinnen jubelte Union letztlich. In der 6er-Final-Gruppe gewannen die Köpenickerinnen alle fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 21:1 und sicherten sich verdient den Titel. Alle Spiele findet ihr hier.