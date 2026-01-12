Hallenmeisterschaft: FCP-Coach erhebt Vorwürfe – Kalus krönt sich

Marco Hiry sollte in all seinen Annahmen Recht behalten. Der Routinier des FC Penzberg, beim Futsal als Spielertrainer unterwegs, verortete die Turnierfavoriten allesamt in der Penzberger Gruppe. Und auch mit der Mutmaßung, dass der Sieger der Vorrundenstaffel A dadurch für das Endspiel gewappnet sein würde, traf der 35-Jährige vollumfänglich den Punkt.

Türk Sport Garching sicherte sich zunächst den Gruppensieg, später auch den Titel in der Bezirksendrunde des Lotto-Bayern-Hallencups. Im Endspiel setzten sich die Garchinger mit 5:1 gegen den Türkisch SV Ingolstadt durch. Dadurch war wenigstens ein Penzberger erfolgreich. Denn Maximilian Kalus, Coach des Kreisklassisten ESV Penzberg, wirkte als Gastspieler für Garching mit. Kalus markierte im Finale den Treffer zum 1:0, war zudem im Semifinale erfolgreich, das via Sechsmeterschießen entschieden wurde. Im Gruppenspiel gegen den TSV Murnau (1:1) unterlief Kalus indes ein Eigentor.

„War ein abgekartetes Spiel, wir waren praktisch schon vor Anpfiff ausgeschieden“

Für den TSV Murnau und den FC Penzberg war jeweils nach der Vorrunde Schluss. Insoweit bitter, als beide Zugspitzvertreter lediglich eine Partie verloren; Murnau hierbei das Derby gegen den FC. Hiry hatte im Anschluss einiges mitzuteilen. Allen voran den Umstand, dass es aus Sicht des FC „die beste Hallensaison der letzten fünf Jahre“ gewesen sei. Lag zuvorderst an der Mischung aus Bestands- und Gastspielern. „Wir haben gut zusammen gepasst, jeder hat seine individuelle Klasse reingeworfen.“