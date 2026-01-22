Hallenmasters Salzgitter 2025/26: Ein ganzer Turniertag voller Fußball

Vormittagsturnier: Lokale Vereine im Gruppenmodus
Der erste Turnierblock beginnt um 10 Uhr. In Gruppe A treffen die SG Steinlah-Haverlah, der TSV Hallendorf, der SC Gitter II sowie der MTV Salzgitter-Lichtenberg 1912 aufeinander. Gruppe B setzt sich aus dem SV Union Salzgitter II, dem VfL Salder III, dem TSV Gielde und der TSG Jerstedt zusammen.
Jede Mannschaft absolviert in der Gruppenphase drei Partien. Die Spiele sind eng getaktet, im 13-Minuten-Rhythmus folgen die Begegnungen aufeinander. Bereits gegen Mittag stehen die Platzierungen in den beiden Gruppen fest.
Halbfinals und Finalspiele am Vormittag
Um 12.45 Uhr starten die Halbfinals, in denen der jeweilige Gruppensieger auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe trifft. Die Spielzeit beträgt 14 Minuten. Im Anschluss folgt um 13.15 Uhr das Spiel um Platz drei.
Das Finale ist für 13.30 Uhr angesetzt. Dort kämpfen die beiden Halbfinalsieger um den Turniersieg des Vormittagswettbewerbs.
Am Nachmittag geht es weiter
Ab 15.30 Uhr beginnt der zweite Turnierblock. In Gruppe A spielen die A-Jugend des Lehndorfer TSV, der FSV Schöningen II, der SC Gitter sowie der SV Fortuna Lebenstedt. Gruppe B besteht aus dem SV Union Salzgitter, dem VfB Rot-Weiß Braunschweig, der A-Jugend von SC U Salzgitter und dem 1. FC Sarstedt.
Auch hier wird im klassischen Modus „jeder gegen jeden“ gespielt. Die Begegnungen folgen im Viertelstundentakt, sodass bis in den frühen Abend hinein kontinuierlich Fußball geboten wird.
Entscheidungsspiele am Abend
Nach Abschluss der Gruppenphase stehen ab 18.15 Uhr die Halbfinals an. Wie am Vormittag trifft jeweils der Gruppenerste auf den Zweiten der anderen Gruppe. Um 18.45 Uhr wird Platz drei ausgespielt.
Den Abschluss des Turniertages bildet das Finale um 19.00 Uhr. Hier wird der Sieger des zweiten Hallenmasters-Wettbewerbs ermittelt.
Kompakter Spieltag mit klarer Struktur
Mit insgesamt 32 Spielen an einem Tag bietet das Hallenmasters Salzgitter 2025/26 ein dichtes Programm. Der klare Zeitplan, die Trennung in zwei Wettbewerbe und die Mischung aus lokalen Teams, Jugendmannschaften und höherklassigen Vereinen sorgen für sportliche Abwechslung und Spannung bis zum Abend.