Hallenmasters Salzgitter 2025/26: Ein ganzer Turniertag voller Fußball

Vormittagsturnier: Lokale Vereine im Gruppenmodus Der erste Turnierblock beginnt um 10 Uhr. In Gruppe A treffen die SG Steinlah-Haverlah, der TSV Hallendorf, der SC Gitter II sowie der MTV Salzgitter-Lichtenberg 1912 aufeinander. Gruppe B setzt sich aus dem SV Union Salzgitter II, dem VfL Salder III, dem TSV Gielde und der TSG Jerstedt zusammen. Jede Mannschaft absolviert in der Gruppenphase drei Partien. Die Spiele sind eng getaktet, im 13-Minuten-Rhythmus folgen die Begegnungen aufeinander. Bereits gegen Mittag stehen die Platzierungen in den beiden Gruppen fest.

Halbfinals und Finalspiele am Vormittag Um 12.45 Uhr starten die Halbfinals, in denen der jeweilige Gruppensieger auf den Zweitplatzierten der anderen Gruppe trifft. Die Spielzeit beträgt 14 Minuten. Im Anschluss folgt um 13.15 Uhr das Spiel um Platz drei. Das Finale ist für 13.30 Uhr angesetzt. Dort kämpfen die beiden Halbfinalsieger um den Turniersieg des Vormittagswettbewerbs.