Hallenmasters in Freising: Neufahrn, Kirchdorf und Pulling wollen Top-Teams überraschen

Maximilian Peschek könnte mit dem FCN auf seinen Ex-Club treffen. – Foto: Fupa

Beim FT-Hallenmasters treten fünf Teams in Gruppe A an. Der SC Kirchdorf will nicht nur zuschauen. Pulling setzt auf den Halleneffekt.

Manchmal muss man Dinge erst einmal sehen, um selbst Lust darauf zu bekommen. So erging es zumindest den Fußballern des SC Kirchdorf. Die waren bei der vergangenen Ausgabe zum Teil als Zuschauer beim FT-Hallenmasters des SE Freising dabei. Die Atmosphäre gefiel ihnen so gut, dass sie nun selbst dabei sein wollen. So gehören sie heuer zum Aufgebot, wenn es in der Freisinger Luitpoldhalle um den Turniersieg geht. In der Vorrunde bekommen es die Kirchdorfer am Samstag, 3. Januar, ab 15 Uhr dann mit den Gastgebern des SE Freising zu tun. Der BC Attaching, der FC Neufahrn und der SV Pulling komplettieren die Gruppe A. Wer aber glaubt, die Kirchdorfer würden nur als Zaungäste anreisen, der irrt sich. „Wenn ich an etwas teilnehme, möchte ich mich auch seriös präsentieren“, versichert Trainer Andreas Apold. Der Kreisligist werde sich nicht verstecken, will jeden Gegner zumindest ärgern. Apold selbst kennt das Masters sogar noch aus seiner eigenen Spielerzeit beim SEF. Auch für die Freisinger Allstars-Mannschaft kickte er mal. Lieber ist ihm aber die neue Version des Hallenturniers: „Das Turnier ist jetzt wieder interessanter mit den ganzen Teams aus der Region“, schwärmt er. So interessant, dass die Kirchdorfer nicht nur zusehen wollen.

In der Freisinger Luitpoldhalle warten spannende Spiele auf die Fans. – Foto: FT

Altbekannte Gäste beim FT-Hallenmasters, das der SE Freising in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung organisiert, sind die Kicker des FC Neufahrn. Die Burschen vom Galgenbachweiher könnten dabei die Wundertüte des Turniers werden. In der Kreisklasse spielten die Rot-Schwarzen nämlich gar keine so schlechte Runde, verkauften sich in einigen Partien aber unter Wert.