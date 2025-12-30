Hallenmasters in Freising: Neufahrn, Kirchdorf und Pulling wollen Top-Teams überraschen

Beim FT-Hallenmasters treten fünf Teams in Gruppe A an. Der SC Kirchdorf will nicht nur zuschauen. Pulling setzt auf den Halleneffekt.
Manchmal muss man Dinge erst einmal sehen, um selbst Lust darauf zu bekommen. So erging es zumindest den Fußballern des SC Kirchdorf. Die waren bei der vergangenen Ausgabe zum Teil als Zuschauer beim FT-Hallenmasters des SE Freising dabei. Die Atmosphäre gefiel ihnen so gut, dass sie nun selbst dabei sein wollen. So gehören sie heuer zum Aufgebot, wenn es in der Freisinger Luitpoldhalle um den Turniersieg geht. In der Vorrunde bekommen es die Kirchdorfer am Samstag, 3. Januar, ab 15 Uhr dann mit den Gastgebern des SE Freising zu tun. Der BC Attaching, der FC Neufahrn und der SV Pulling komplettieren die Gruppe A.
Wer aber glaubt, die Kirchdorfer würden nur als Zaungäste anreisen, der irrt sich. „Wenn ich an etwas teilnehme, möchte ich mich auch seriös präsentieren“, versichert Trainer Andreas Apold. Der Kreisligist werde sich nicht verstecken, will jeden Gegner zumindest ärgern. Apold selbst kennt das Masters sogar noch aus seiner eigenen Spielerzeit beim SEF. Auch für die Freisinger Allstars-Mannschaft kickte er mal. Lieber ist ihm aber die neue Version des Hallenturniers: „Das Turnier ist jetzt wieder interessanter mit den ganzen Teams aus der Region“, schwärmt er. So interessant, dass die Kirchdorfer nicht nur zusehen wollen.
Altbekannte Gäste beim FT-Hallenmasters, das der SE Freising in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung organisiert, sind die Kicker des FC Neufahrn. Die Burschen vom Galgenbachweiher könnten dabei die Wundertüte des Turniers werden. In der Kreisklasse spielten die Rot-Schwarzen nämlich gar keine so schlechte Runde, verkauften sich in einigen Partien aber unter Wert.
In den vergangenen Jahren lief es für den FCN beim Masters oft recht gut. Hinzu kommt, dass Neufahrns neuer Trainer Maximilian Peschek einer alter Masters-Hase ist. Mit seinem Ex-Klub Vötting war er schon mehrmals dabei. Doch genau auf diese Kiesweiherbuam, die in der anderen Gruppe spielen, muss Peschek gar nicht unbedingt treffen in der Schlussrunde. „Das ist nicht wichtig“, formuliert er es diplomatisch. „Es muss Spaß machen, egal, gegen wen.“ Sowieso hat Peschek andere auf dem Favoritenzettel, den SEF als doppelten Titelverteidiger „und auch Attaching als Turniermannschaft“.
Wie viele andere Klubs spielen auch die Neufahrner, die mit einer bunt gemischten Truppe aus jungen und erfahrenen Akteuren anreisen, nur das Hallenmasters in Freising. Die Winterpause sei laut Peschek lang genug gewesen, oder wie er es formuliert: „Es ist Zeit, dass es wieder losgeht.“
Auch die Fußballer des SV Pulling sind der Einladung des SE Freising erneut gefolgt – und freuen sich schon riesig auf den 3. Januar. „Das Turnier hat bei uns einen hohen Stellenwert“, schwärmt SVP-Trainer Christian Winklhofer. Wann bietet sich für einen A-Klassisten schon mal die Möglichkeit, sich mit einem Bezirksligisten zu messen? Deswegen „gehen wir klar als Außenseiter ins Rennen“, sagt Winklhofer.
Das sei aber halb so wild. Die Pullinger wollen beim Masters vor allem eine gute Zeit haben und freuen sich auf den Austausch mit den anderen Landkreis-Teams. Ansonsten setzen sie auf den Halleneffekt. Oder wie es Christian Winklhofer bezeichnet: „In der Halle ist alles möglich.“ Berechtigterweise vielleicht, denn vor wenigen Wochen waren die Blau-Weißen bei der Hallenkreismeisterschaft in Ingolstadt – und kamen mit einem hervorragenden fünften Platz nach Hause. Hallenfußball können sie also in Pulling.