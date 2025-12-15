Hallenmasters im Re-Live: RW Walldorf ballert sich zum Sieg

Gau-Odernheim. Was für ein Herzschlagfinale! Es geht hin und her zwischen dem TSV Gau-Odernheim und RW Walldorf. Die Tormaschinerie des Hessenligisten läuft auch im Endspiel heiß – und doch wird es am Ende knapp. TSV-Youngster Philip Kohlstadt fasst sich mit dem Buzzer ein Herz, zieht ab und verfehlt den Winkel um Millimeter. Selbst den Walldorfern steht der Schock ins Gesicht geschrieben.

Doch nur Sekunden später überwiegt die Freude über den Turniersieg (2:1). Damit muss sich Gau-Odernheim zum zweiten Mal in Folge im Finale dahoam geschlagen geben. Das ganze Hallenmasters mit all seinen Highlights ist jetzt im Re-Live der Allgemeinen Zeitung verfügbar.

