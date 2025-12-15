Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Gau-Odernheim lud zum Hallenmasters. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Hallenmasters im Re-Live: RW Walldorf ballert sich zum Sieg
Was ein Herzschlagfinale! RW Walldorf ist brutal effizient und hat am Schluss Glück. In der letzten Sekunde schießt Gau-Odernheim beinahe das Tor des Turniers +++ Jetzt ansehen im Re-Live!
Gau-Odernheim. Was für ein Herzschlagfinale! Es geht hin und her zwischen dem TSV Gau-Odernheim und RW Walldorf. Die Tormaschinerie des Hessenligisten läuft auch im Endspiel heiß – und doch wird es am Ende knapp. TSV-Youngster Philip Kohlstadt fasst sich mit dem Buzzer ein Herz, zieht ab und verfehlt den Winkel um Millimeter. Selbst den Walldorfern steht der Schock ins Gesicht geschrieben.