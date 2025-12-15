 2025-12-03T05:51:34.672Z

Livestream
Der TSV Gau-Odernheim lud zum Hallenmasters.
Der TSV Gau-Odernheim lud zum Hallenmasters. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Hallenmasters im Re-Live: RW Walldorf ballert sich zum Sieg

Was ein Herzschlagfinale! RW Walldorf ist brutal effizient und hat am Schluss Glück. In der letzten Sekunde schießt Gau-Odernheim beinahe das Tor des Turniers +++ Jetzt ansehen im Re-Live!

Verlinkte Inhalte

Hallenmasters Gau-Od
RW Walldorf
Saulheim
Neuhausen
Gau-Odernh.

Gau-Odernheim. Was für ein Herzschlagfinale! Es geht hin und her zwischen dem TSV Gau-Odernheim und RW Walldorf. Die Tormaschinerie des Hessenligisten läuft auch im Endspiel heiß – und doch wird es am Ende knapp. TSV-Youngster Philip Kohlstadt fasst sich mit dem Buzzer ein Herz, zieht ab und verfehlt den Winkel um Millimeter. Selbst den Walldorfern steht der Schock ins Gesicht geschrieben.

Doch nur Sekunden später überwiegt die Freude über den Turniersieg (2:1). Damit muss sich Gau-Odernheim zum zweiten Mal in Folge im Finale dahoam geschlagen geben. Das ganze Hallenmasters mit all seinen Highlights ist jetzt im Re-Live der Allgemeinen Zeitung verfügbar.

ZUM LIVESTREAM

Aufrufe: 015.12.2025, 12:00 Uhr
Benedikt Palm Autor