– Foto: Markus Becker

Hallenmasters Hannover: Gruppen ausgelost, Spielplan steht Am 31. Januar trifft sich die regionale Fußball-Elite in der Sporthalle Vinnhorst – mit Derbys, Favoriten und einem straffen Turnierfahrplan bis zum Finale am Abend Verlinkte Inhalte Hallenmasters Han. Kirchdorf Egestorf-L. HSC Hannover FC Eldagsen + 8 weitere

Das Neue Presse Masters 2026 wirft seine Schatten voraus. Am Samstag, 31. Januar 2026, steigt in der Sporthalle Vinnhorst eines der spektakulärsten Hallenfußballturniere der Region Hannover. Ab 12 Uhr kämpfen zwölf Mannschaften um den Einzug in die K.-o.-Runde – das Finale ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Die Gruppenauslosung verspricht bereits in der Vorrunde intensive Begegnungen. In der Gruppe Toto-Lotto kommt es zu mehreren direkten Vergleichen: TSV Barsinghausen, HSC Hannover, FC Springe und TSV Goltern treffen hier aufeinander. Kaum ein Spiel dürfte ohne Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf bleiben. Nicht weniger spannend ist die Gruppe Herrenhäuser, in der mit SV Iraklis Hellas Hannover, 1. FC Germania Egestorf-Langreder, SC Hemmingen-Westerfeld und SG 74 Hannover gleich mehrere Mannschaften mit Hallenerfahrung und Ambitionen vertreten sind. Die Ausgeglichenheit dieser Gruppe könnte frühe Vorentscheidungen verhindern.

In der Gruppe Samiez Gerüstbau schließlich messen sich FC Eldagsen, SV Arnum, TSV Kirchdorf am Deister und TuS Davenstedt. Auch hier sind klare Favoriten kaum auszumachen, was der Vorrunde zusätzliche Spannung verleiht. Straffer Zeitplan bis zum Endspiel Die Vorrundenspiele folgen im 14-Minuten-Takt und enden gegen 16 Uhr. Im Anschluss beginnen die Viertelfinals, in denen sich die besten beiden Teams der Gruppen sowie zwei zusätzliche Qualifikanten gegenüberstehen. Ab 17.50 Uhr werden die Halbfinals ausgetragen, ehe um 18.20 Uhr das Spiel um Platz drei folgt. Das Finale bildet um 18.45 Uhr den sportlichen Höhepunkt des Turniertages.