Hallenmasters: Fortuna Glienicke II holt Titel nach Nervendrama

Das 3. Marwitzer „REWE Velten“ Hallenmasters hat am heutigen Samstagabend in der Oberkrämerhalle eindrucksvoll gezeigt, wie schmal der Grat im Hallenfußball ist. Zwölf Minuten Spielzeit, zwei ausgeglichene Gruppen und eine K.-o.-Phase ohne Sicherheitsnetz formten einen langen Abend, der erst im letzten Neunmeterschießen seine Entscheidung fand. Der BSC Fortuna Glienicke II setzt sich im Finale gegen Gastgeber FC Marwitz 2009 durch und krönt sich zum Turniersieger.

Gruppe A: Marwitz bleibt ungeschlagen In der Gruppe A setzt der FC Marwitz 2009 früh ein Zeichen. Das 4:0 gegen den SC Oberhavel Velten II ist ein Auftakt mit Klarheit. Es folgt ein 3:1 gegen den SV Mühlenbeck 1947, ehe das direkte Duell um Platz eins gegen den BSV Rot-Weiß Schönow II 1:1 endet. Marwitz schließt die Gruppe mit 7 Punkten und 8:2 Toren auf Rang eins ab. Schönow II folgt punktgleich mit ebenfalls 7 Zählern, aber 6:1 Toren auf Platz zwei, gestützt auf die souveränen Siege gegen Mühlenbeck (3:0) und Velten II (2:0). Dahinter bleiben Mühlenbeck und Velten II mit jeweils einem Punkt zurück, getrennt nur durch das Torverhältnis.

Turniermodus: Zwei Gruppen, sofortiger Druck Acht Mannschaften treten in zwei Vierergruppen an. Jeder gegen jeden, drei Gruppenspiele, danach Halbfinale, Platzierungsspiele und Finale. Dieses Format ist kompromisslos. Jeder Punkt zählt, jedes Gegentor verschiebt die Rangfolge. Schon in der Vorrunde wird deutlich, dass kein Team Luft für längere Anlaufphasen hat und dass selbst ein Remis über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden kann.

Gruppe B: Glienicke mit Offensivgewicht

Die Gruppe B entwickelt sich torreicher. Der BSC Fortuna Glienicke II sammelt 7 Punkte und 12:7 Tore. Der Start gelingt mit einem 6:2 gegen den FSV Forst Borgsdorf, später folgt ein 3:3 gegen den SV 1949 Protzen. Im letzten Gruppenspiel setzt Glienicke mit dem 3:2 gegen Hertha BSC IV den entscheidenden Akzent. Hertha BSC IV wird mit 4 Punkten und 7:6 Toren Zweiter, geprägt von Siegen gegen Protzen (3:1) und einem 2:2 gegen Borgsdorf. Forst Borgsdorf kommt ebenfalls auf 4 Punkte, bleibt aber mit 6:9 Toren hinter Hertha. Protzen schließt die Gruppe mit einem Punkt ab.

Spiel um Platz sieben: Entscheidung vom Punkt

Im Spiel um Platz sieben treffen der SC Oberhavel Velten II und der SV 1949 Protzen aufeinander. Das Neunmeterschießen bringt die Entscheidung zugunsten von Velten II.

Spiel um Platz fünf: Mühlenbeck setzt ein Zeichen

Der SV Mühlenbeck 1947 gewinnt das Spiel um Platz fünf klar mit 4:0 gegen den FSV Forst Borgsdorf. Nach einer schwierigen Gruppenphase ist dies ein versöhnlicher Schlusspunkt.

Halbfinale eins: Marwitz bleibt standhaft

Im ersten Halbfinale trifft der FC Marwitz 2009 auf Hertha BSC IV. Es ist ein enges Spiel, in dem Marwitz seine Effizienz nutzt und sich mit 2:1 durchsetzt. Der Gastgeber steht damit im Finale und hält die Chance auf den Titel bis zum letzten Spiel offen.

Halbfinale zwei: Glienicke setzt sich durch

Das zweite Halbfinale bringt den BSV Rot-Weiß Schönow II gegen den BSC Fortuna Glienicke II zusammen. Glienicke gewinnt mit 2:1 und bestätigt damit die offensive Linie aus der Gruppenphase. Schönow II muss den Weg ins Spiel um Platz drei antreten, bleibt aber im Turnier präsent.

Spiel um Platz drei: Schönow schließt stark ab

Im kleinen Finale trifft Rot-Weiß Schönow II auf Hertha BSC IV. Mit einem 3:1 sichert sich Schönow II den dritten Platz. Nach einer starken Gruppenphase und der knappen Halbfinalniederlage ist dies ein klarer Abschluss, der die Konstanz des Teams unterstreicht.

Finale: Nerven entscheiden den Titel

Das Endspiel zwischen dem BSC Fortuna Glienicke II und dem FC Marwitz 2009 wird zum Höhepunkt des Abends. Nach regulärer Spielzeit steht es unentschieden, kein Team kann sich entscheidend absetzen. Die Entscheidung fällt im Neunmeterschießen. Glienicke II behält die Nerven und gewinnt das Finale. Marwitz bleibt trotz ungeschlagener Vorrunde und Finaleinzug nur Rang zwei, Glienicke krönt seinen Weg durch das Turnier mit dem Titel.