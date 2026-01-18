 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Die SpVg Odenkirchen gewann alle drei Gruppenspiele.
Die SpVg Odenkirchen gewann alle drei Gruppenspiele. – Foto: Markus Becker

Hallenmasters Dülken: Odenkirchen und Marathon bleiben ohne Makel

Hallenmasters Dülken: Mit reichlich Toren und guter Stimmung ging die Vorrunde über die Bühne. Gemessen an den jeweiligen Spielklassen der Teilnehmer, stellte wohl das Weiterkommen des 1. FC Heinsberg-Lieck die größte Überraschung des Tages dar. Der CSV Marathon Krefeld und die SpVg Odenkirchen gaben gar keinen Punkt ab und gehen als Mitfavoriten in den Finaltag.

Hallenmasters
FC Viersen
VfR Fischeln
ASV Süchteln
DJK Dilkrath

Die großen Turnierfavoriten gaben sich in der Vorrunde keine Blöße. So beendete Titelverteidiger ASV Süchteln die Gruppenphase zwar mit einer deftigen Abreibung vom SC Waldniel, zieht dennoch als Gruppenkopf in die Endrunde ein. Mit einer makellosen Bilanz ziehen einzig die SpVg Odenkirchen und der CSV Marathon Krefeld in die Zwischenrunde ein. Als großer Außenseiter sticht B-Ligist 1. FC Heinsberg-Lieck heraus, der sich in seiner Gruppe unter anderem - aber auch mit reichlich Dusel - gegen Bezirksligist DJK Fortuna Dilkrath durchsetzte.

Gruppe A

Zwar gewann Fischeln sein erstes Spiel gegen Waldniel (2:1), kam in der Folge jedoch nicht mehr wirklich in Tritt. In der letzten Gruppenbegegnung mit Willich (2:6) hatte der Bezirksligist das Weiterkommen eigentlich in der eigenen Hand, zeigte sich jedoch überraschend defensiv anfällig. Willich hatte diese Torflut auch benötigt, um zumindest noch einmal am Weiterkommen zu schnuppern, letztlich fehlten jedoch zwei Treffer. Waldniels furioser 7:2-Sieg gegen Süchteln war schlussendlich Gold wert und sicherte dem A-Ligisten die Teilnahme an der Endrunde.

Gestern, 16:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:13 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:59 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
2
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 17:12 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
0
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 17:51 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
2
7
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:25 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
2
6
Abpfiff
+Video

Gruppe B

B-Ligist Concordia Viersen hielt eigentlich über weite Strecken gegen die hochkarätige Konkurrenz sehr gut mit, zog schlussendlich jedoch drei Mal den Kürzeren. Auch zwischen dem Bezirksliga-Trio war es größtenteils sehr eng, doch besonders der CSV zeigte in den entscheidenden Momenten die notwendige Kaltschnäuzigkeit, TuRa Brüggen schaute schlussendlich nur aufgrund der schwächeren Tordifferenz in die Röhre.

Gestern, 16:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:43 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
5
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 17:22 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
3
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 17:35 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:27 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
2
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:41 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
4
Abpfiff
+Video

Gruppe C

Der Dülkener FC hatte zwar die Halle zuverlässig hinter sich, konnte daraus aber keinen wesentlichen Ertrag erzielen. Echte Siegchancen gab es in keinem der drei Spiele, spannender war vielmehr der Kampf um Platz zwei zwischen dem überzeugend aufspielenden 1. FC Heinsberg-Lieck und DJK Fortuna Dilkrath. Das letzte Gruppenspiel der Heinsberger gegen die bereits für die Endrunde qualifizierten Odenkirchener sollte die Entscheidung bringen. Klar war: verliert Heinsberg nicht mit mehr als vier Toren, sind beide Mannschaften weiter. So ging zu Spielbeginn phasenweise ein Nichtangriffspakt über die Bühne, der vom Publikum zunehmend mit Pfiffen quittiert wurde. Erst nach einigen Minuten investierte die SpVg mehr und traf nach zweimaligem Rückstand plötzlich im Minutentakt. Vom Sportsgeist getrieben, wollte Odenkirchen zum Schluss natürlich auch noch den Fünf-Tore-Vorsprung erzwingen, doch die zuvor verschwendete Zeit lief zu schnell ab. Der B-Ligist behauptete den zweiten Rang mit nur einem Tor Vorsprung.

Gestern, 19:05 Uhr
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
0
0
+Video

Gestern, 19:18 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
3
+Video

Gestern, 19:57 Uhr
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
4
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:10 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
4
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:49 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
5
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 21:02 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
6
2
+Video

Gruppe D

Alle Teams in der Gruppe bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau, weshalb nur Nuancen über die meisten Spiele entschieden. Leidtragender davon war Niersquelle Kuckum, das schon vor dem letzten Gruppenspiel sicher ausgeschieden war. Auch für Gruppenkopf Wickrath war die letzte Partie nur für die Galerie. Deutlich mehr Spannung war allerdings im Showdown zwischen Viersen und TIV Nettetal. TIV wäre bei einem Remis durch gewesen, Viersen musste unbedingt gewinnen. Doch geleitet vom erfahrenen Kevin Weggen brachte der 1. FC die Partie schon früh in die gewollte Richtung und schraubte die Führung in der Folge konsequent in die Höhe. Als kurioser Schlusspunkt musste Viersen die finale Minute in doppelter Unterzahl überstehen, doch auch mit der Brechstange wollte TIV in dieser Partie recht wenig gelingen.

Gestern, 19:31 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
3
1
+Video

Gestern, 19:44 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
0
+Video

Gestern, 20:23 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:36 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
3
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 21:15 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
2
+Video

Gestern, 21:28 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
5
1
+Video

Markus BeckerAutor