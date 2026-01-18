Hallenmasters Dülken: Odenkirchen und Marathon bleiben ohne Makel

Die großen Turnierfavoriten gaben sich in der Vorrunde keine Blöße. So beendete Titelverteidiger ASV Süchteln die Gruppenphase zwar mit einer deftigen Abreibung vom SC Waldniel, zieht dennoch als Gruppenkopf in die Endrunde ein. Mit einer makellosen Bilanz ziehen einzig die SpVg Odenkirchen und der CSV Marathon Krefeld in die Zwischenrunde ein. Als großer Außenseiter sticht B-Ligist 1. FC Heinsberg-Lieck heraus, der sich in seiner Gruppe unter anderem - aber auch mit reichlich Dusel - gegen Bezirksligist DJK Fortuna Dilkrath durchsetzte.

Gruppe A

Zwar gewann Fischeln sein erstes Spiel gegen Waldniel (2:1), kam in der Folge jedoch nicht mehr wirklich in Tritt. In der letzten Gruppenbegegnung mit Willich (2:6) hatte der Bezirksligist das Weiterkommen eigentlich in der eigenen Hand, zeigte sich jedoch überraschend defensiv anfällig. Willich hatte diese Torflut auch benötigt, um zumindest noch einmal am Weiterkommen zu schnuppern, letztlich fehlten jedoch zwei Treffer. Waldniels furioser 7:2-Sieg gegen Süchteln war schlussendlich Gold wert und sicherte dem A-Ligisten die Teilnahme an der Endrunde.

Gruppe B B-Ligist Concordia Viersen hielt eigentlich über weite Strecken gegen die hochkarätige Konkurrenz sehr gut mit, zog schlussendlich jedoch drei Mal den Kürzeren. Auch zwischen dem Bezirksliga-Trio war es größtenteils sehr eng, doch besonders der CSV zeigte in den entscheidenden Momenten die notwendige Kaltschnäuzigkeit, TuRa Brüggen schaute schlussendlich nur aufgrund der schwächeren Tordifferenz in die Röhre.

Gruppe C Der Dülkener FC hatte zwar die Halle zuverlässig hinter sich, konnte daraus aber keinen wesentlichen Ertrag erzielen. Echte Siegchancen gab es in keinem der drei Spiele, spannender war vielmehr der Kampf um Platz zwei zwischen dem überzeugend aufspielenden 1. FC Heinsberg-Lieck und DJK Fortuna Dilkrath. Das letzte Gruppenspiel der Heinsberger gegen die bereits für die Endrunde qualifizierten Odenkirchener sollte die Entscheidung bringen. Klar war: verliert Heinsberg nicht mit mehr als vier Toren, sind beide Mannschaften weiter. So ging zu Spielbeginn phasenweise ein Nichtangriffspakt über die Bühne, der vom Publikum zunehmend mit Pfiffen quittiert wurde. Erst nach einigen Minuten investierte die SpVg mehr und traf nach zweimaligem Rückstand plötzlich im Minutentakt. Vom Sportsgeist getrieben, wollte Odenkirchen zum Schluss natürlich auch noch den Fünf-Tore-Vorsprung erzwingen, doch die zuvor verschwendete Zeit lief zu schnell ab. Der B-Ligist behauptete den zweiten Rang mit nur einem Tor Vorsprung.

Gruppe D

Alle Teams in der Gruppe bewegten sich auf einem ähnlichen Niveau, weshalb nur Nuancen über die meisten Spiele entschieden. Leidtragender davon war Niersquelle Kuckum, das schon vor dem letzten Gruppenspiel sicher ausgeschieden war. Auch für Gruppenkopf Wickrath war die letzte Partie nur für die Galerie. Deutlich mehr Spannung war allerdings im Showdown zwischen Viersen und TIV Nettetal. TIV wäre bei einem Remis durch gewesen, Viersen musste unbedingt gewinnen. Doch geleitet vom erfahrenen Kevin Weggen brachte der 1. FC die Partie schon früh in die gewollte Richtung und schraubte die Führung in der Folge konsequent in die Höhe. Als kurioser Schlusspunkt musste Viersen die finale Minute in doppelter Unterzahl überstehen, doch auch mit der Brechstange wollte TIV in dieser Partie recht wenig gelingen.

