Hallenmasters Dülken live: Die gesamte Vorrunde im Stream

Der frühe Wiederauftakt in den Ligabetrieb machte es den Organisatoren des Hallenmasters Dülken diesmal nicht besonders leicht. Doch einmal mehr steht ein überaus schlagkräftiges Teilnehmerfeld in den Startlöchern. Nominell ist der ASV Süchteln als einziger Landesligist nicht nur amtierender Turniersieger, sondern wohl auch Favorit auf den erneuten Triumph. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier an beiden Tagen mit Livetickern in allen Spielen, Highlights über FuPa.tv und einen YouTube-Livestream.
Als eines der spielerisch stärksten Teams bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld wird sich der VfR Fischeln auch im zweiten Hallenturnier gute Chancen ausrechnen dürfen. Auf dem Papier dürfte der ASV Süchteln vielleicht sogar noch mehr zu bieten haben. Besonders in der Gruppenphase sollte ein Weiterkommen des Landesligisten Pflicht sein. Entsprechend haben die A-Ligisten VfL Willich und SC Waldniel schon früh eine Mammutaufgabe vor der Brust, um auch am zweiten Turniertag mit von der Partie zu sein.
Hier spielten alle Teams in einem vorausgegangen Hallenturnier bereits eine tragende Rolle. Der CSV Marathon und Rheydter SV scheiterten jeweils in Krefeld und Mönchengladbach im Halbfinale am späteren Turniersieger. Auch für B-Ligist BW Concordia Viersen war erst unter den letzten Vier der Hallenstadtmeisterschaft Viersen Schluss. TuRa Brüggen schnappte sich wiederum schon einen Titel, wenngleich das Feld bei der Schwalmtal-Hallenmeisterschaft nicht an jenes in Dülken herankommen dürfte.
In der Liga flirtet Odenkirchen mit dem Aufstieg in die Landesliga und auch bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach kam das Team von Simon Sommer dem großen Wurf schon sehr nah, musste sich im Finale jedoch Victoria Mennrath (4:6) geschlagen geben. Dilkrath sollte als Ligakonkurrent der Odenkirchen auch in der Halle auf einem ähnlichen Level agieren. Auf einen Ausrutscher der beiden favorisierten Teams hoffen die B-Ligisten Dülkener FC und 1. FC Heinsberg-Lieck.
Als Mittelrhein-Bezirksligist sticht Niersquelle-Kuckum im Feld der Gruppe D in gewisser Hinsicht heraus, kann sich für den Abstiegskampf in der zweiten Saisonhälfte hier aber auch etwas Selbstvertrauen ansammeln. Wenn Wickrath die Form der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bestätigt, dann wird zunächst kein Weg an dem Team von Gianluca Nurra vorbeizuführen sein. Mit dem 1. FC Viersen gesellt sich gar ein dritter Bezirksligist dazu, was die Aufgabe für B-Ligist TIV Nettetal alles andere als angenehmen machen wird.
