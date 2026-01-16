 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Wickrath steigt mit Gruppe D ins Turnier ein.
Wickrath steigt mit Gruppe D ins Turnier ein. – Foto: Markus Becker

Hallenmasters Dülken live: Die gesamte Vorrunde im Stream

Über zwei Turniertage wird der nächste Sieger des prestigeträchtigen Hallenmasters Dülken ermittelt. An Tag eins wird über 24 Spiele bereits die gesamte Vorrunde ausgespielt. Auch Titelverteidiger ASV Süchteln ist mit von der Partie.

Verlinkte Inhalte

Hallenmasters
FC Viersen
VfR Fischeln
ASV Süchteln
DJK Dilkrath

Der frühe Wiederauftakt in den Ligabetrieb machte es den Organisatoren des Hallenmasters Dülken diesmal nicht besonders leicht. Doch einmal mehr steht ein überaus schlagkräftiges Teilnehmerfeld in den Startlöchern. Nominell ist der ASV Süchteln als einziger Landesligist nicht nur amtierender Turniersieger, sondern wohl auch Favorit auf den erneuten Triumph. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier an beiden Tagen mit Livetickern in allen Spielen, Highlights über FuPa.tv und einen YouTube-Livestream.

>>> Zum Turnierplan

>>> Zu den Livestreams auf YouTube

Gruppe A

Als eines der spielerisch stärksten Teams bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld wird sich der VfR Fischeln auch im zweiten Hallenturnier gute Chancen ausrechnen dürfen. Auf dem Papier dürfte der ASV Süchteln vielleicht sogar noch mehr zu bieten haben. Besonders in der Gruppenphase sollte ein Weiterkommen des Landesligisten Pflicht sein. Entsprechend haben die A-Ligisten VfL Willich und SC Waldniel schon früh eine Mammutaufgabe vor der Brust, um auch am zweiten Turniertag mit von der Partie zu sein.

Morgen, 15:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Morgen, 15:43 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:43

Morgen, 16:22 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
16:22live

Morgen, 16:35 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
16:35

Morgen, 17:14 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
17:14

Morgen, 17:27 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
17:27live

Gruppe B

Hier spielten alle Teams in einem vorausgegangen Hallenturnier bereits eine tragende Rolle. Der CSV Marathon und Rheydter SV scheiterten jeweils in Krefeld und Mönchengladbach im Halbfinale am späteren Turniersieger. Auch für B-Ligist BW Concordia Viersen war erst unter den letzten Vier der Hallenstadtmeisterschaft Viersen Schluss. TuRa Brüggen schnappte sich wiederum schon einen Titel, wenngleich das Feld bei der Schwalmtal-Hallenmeisterschaft nicht an jenes in Dülken herankommen dürfte.

Morgen, 15:56 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:56

Morgen, 16:09 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
16:09

Morgen, 16:48 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
16:48

Morgen, 17:01 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
17:01

Morgen, 17:40 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
17:40

Morgen, 17:53 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
17:53

Gruppe C

In der Liga flirtet Odenkirchen mit dem Aufstieg in die Landesliga und auch bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach kam das Team von Simon Sommer dem großen Wurf schon sehr nah, musste sich im Finale jedoch Victoria Mennrath (4:6) geschlagen geben. Dilkrath sollte als Ligakonkurrent der Odenkirchen auch in der Halle auf einem ähnlichen Level agieren. Auf einen Ausrutscher der beiden favorisierten Teams hoffen die B-Ligisten Dülkener FC und 1. FC Heinsberg-Lieck.

Morgen, 18:15 Uhr
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
18:15

Morgen, 18:28 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
18:28

Morgen, 19:07 Uhr
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
19:07

Morgen, 19:20 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
19:20

Morgen, 19:59 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
19:59

Morgen, 20:12 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
20:12

Gruppe D

Als Mittelrhein-Bezirksligist sticht Niersquelle-Kuckum im Feld der Gruppe D in gewisser Hinsicht heraus, kann sich für den Abstiegskampf in der zweiten Saisonhälfte hier aber auch etwas Selbstvertrauen ansammeln. Wenn Wickrath die Form der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bestätigt, dann wird zunächst kein Weg an dem Team von Gianluca Nurra vorbeizuführen sein. Mit dem 1. FC Viersen gesellt sich gar ein dritter Bezirksligist dazu, was die Aufgabe für B-Ligist TIV Nettetal alles andere als angenehmen machen wird.

Morgen, 18:41 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
18:41

Morgen, 18:54 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
18:54

Morgen, 19:33 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
19:33

Morgen, 19:46 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
19:46

Morgen, 20:25 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
20:25

Morgen, 20:38 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
20:38

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 016.1.2026, 22:30 Uhr
Markus BeckerAutor