Hallenmasters Dülken live: Die gesamte Vorrunde im Stream

Der frühe Wiederauftakt in den Ligabetrieb machte es den Organisatoren des Hallenmasters Dülken diesmal nicht besonders leicht. Doch einmal mehr steht ein überaus schlagkräftiges Teilnehmerfeld in den Startlöchern. Nominell ist der ASV Süchteln als einziger Landesligist nicht nur amtierender Turniersieger, sondern wohl auch Favorit auf den erneuten Triumph. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier an beiden Tagen mit Livetickern in allen Spielen, Highlights über FuPa.tv und einen YouTube-Livestream.

Gruppe A

Als eines der spielerisch stärksten Teams bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld wird sich der VfR Fischeln auch im zweiten Hallenturnier gute Chancen ausrechnen dürfen. Auf dem Papier dürfte der ASV Süchteln vielleicht sogar noch mehr zu bieten haben. Besonders in der Gruppenphase sollte ein Weiterkommen des Landesligisten Pflicht sein. Entsprechend haben die A-Ligisten VfL Willich und SC Waldniel schon früh eine Mammutaufgabe vor der Brust, um auch am zweiten Turniertag mit von der Partie zu sein.

Morgen, 15:30 Uhr DJK VfL Willich VfL Willich ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

Morgen, 16:22 Uhr DJK VfL Willich VfL Willich SC Waldniel SC Waldniel 16:22 live PUSH

Morgen, 17:14 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln SC Waldniel SC Waldniel 17:14 PUSH

Gruppe B Hier spielten alle Teams in einem vorausgegangen Hallenturnier bereits eine tragende Rolle. Der CSV Marathon und Rheydter SV scheiterten jeweils in Krefeld und Mönchengladbach im Halbfinale am späteren Turniersieger. Auch für B-Ligist BW Concordia Viersen war erst unter den letzten Vier der Hallenstadtmeisterschaft Viersen Schluss. TuRa Brüggen schnappte sich wiederum schon einen Titel, wenngleich das Feld bei der Schwalmtal-Hallenmeisterschaft nicht an jenes in Dülken herankommen dürfte.

Morgen, 15:56 Uhr TuRa Brüggen Brüggen CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 15:56 PUSH

Morgen, 16:09 Uhr Rheydter SV Rheydter SV BW Concordia Viersen BWC Viersen 16:09 PUSH

Morgen, 16:48 Uhr TuRa Brüggen Brüggen Rheydter SV Rheydter SV 16:48 PUSH

Morgen, 17:01 Uhr BW Concordia Viersen BWC Viersen CSV Marathon Krefeld CSV Marathon 17:01 PUSH

Morgen, 17:40 Uhr CSV Marathon Krefeld CSV Marathon Rheydter SV Rheydter SV 17:40 PUSH

Morgen, 17:53 Uhr BW Concordia Viersen BWC Viersen TuRa Brüggen Brüggen 17:53 PUSH

Gruppe C In der Liga flirtet Odenkirchen mit dem Aufstieg in die Landesliga und auch bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach kam das Team von Simon Sommer dem großen Wurf schon sehr nah, musste sich im Finale jedoch Victoria Mennrath (4:6) geschlagen geben. Dilkrath sollte als Ligakonkurrent der Odenkirchen auch in der Halle auf einem ähnlichen Level agieren. Auf einen Ausrutscher der beiden favorisierten Teams hoffen die B-Ligisten Dülkener FC und 1. FC Heinsberg-Lieck.

Morgen, 18:28 Uhr Dülkener FC Dülkener FC SpVg Odenkirchen Odenkirchen 18:28 PUSH

Morgen, 19:20 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath 19:20 PUSH

Morgen, 19:59 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath Dülkener FC Dülkener FC 19:59 PUSH

Gruppe D

Als Mittelrhein-Bezirksligist sticht Niersquelle-Kuckum im Feld der Gruppe D in gewisser Hinsicht heraus, kann sich für den Abstiegskampf in der zweiten Saisonhälfte hier aber auch etwas Selbstvertrauen ansammeln. Wenn Wickrath die Form der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach bestätigt, dann wird zunächst kein Weg an dem Team von Gianluca Nurra vorbeizuführen sein. Mit dem 1. FC Viersen gesellt sich gar ein dritter Bezirksligist dazu, was die Aufgabe für B-Ligist TIV Nettetal alles andere als angenehmen machen wird.

Morgen, 18:41 Uhr TIV Nettetal TIV Nettetal Niersquelle Kuckum Kuckum 18:41 PUSH

Morgen, 19:33 Uhr TIV Nettetal TIV Nettetal TuS Wickrath TuS Wickrath 19:33 PUSH

Morgen, 20:25 Uhr Niersquelle Kuckum Kuckum TuS Wickrath TuS Wickrath 20:25 PUSH

