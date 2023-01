Hallenmasters Dülken live: Der Weg zum Titel am Sonntag Gegen 17 Uhr soll das Finale beginnen - bei FuPa könnt ihr alles live miterleben.

16 Mannschaften sind beim Masters in Dülken am Samstag gestartet, die besten acht sind am Sonntag ab 11.30 noch dabei, wenn es um den Titel geht. Dabei sind die acht Mannschaften noch einmal in zwei Gruppen aufgeteilt worden, aus denen je zwei Teams in das Halbfinale am Ransberg einziehen.

Nach den Eindrücken vom Samstag hat es dabei besonders Gruppe 1 brutal in sich. Denn dort ist neben dem Turnierfavoriten Victoria Mennrath mit dem Bezirksligisten SC Erkelenz ein weiteres Team dabei, das in der Vorrunde alle neun möglichen Punkte geholt hat. Auch die SG Union Würm-Lindern blieb in Gruppe D mit sieben Zählern in drei Partien unbesiegt. Und dann ist auch noch der TuS Wickrath mit von der Partie, der im Finale der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft den Mennrathern im Finale beinahe den Titel noch weggeschnappt hätte. Da ist Spannung vorprogrammiert, die Neuauflage des Gladbacher Endspiels ist gegen 13.46 Uhr geplant.

In Gruppe 2 hatte Bezirksligist SC Waldniel die vollen neun Punkte in der Vorrunde eingesammelt. Dazu gesellt sich mit dem ASV Süchteln der Viersener Hallenstadtmeister, Landesligist VfR Fischeln und der Dritte aus Mönchengladbach, Furious Futsal. Kuriosum am Rande: Die Futsaler hatten zwischendurch nach ihrem ersten Turniertag am Samstagabend in Moers noch ein Meisterschaftsspiel im Futsal zu absolvieren. In der Niederrheinliga siegten sie beim FC Mattheck, der einer Verlegung der Partie nicht zugestimmt hatte, mit 10:6. Respekt für diese Energieleistung!

Nach den zwölf Spielminuten am Samstag laufen die zwölf Gruppenspiele am Sonntag über jeweils 15 Minuten. Das Halbfinale ab 15.20 Uhr wird über zweimal zehn Minuten ausgetragen, ebenso das Endspiel um 17 Uhr. Um Platz drei wird lediglich ein Neunmeterschießen abgehalten - und bei FuPa erfahrt ihr auch am Sonntag alles im Ticker und bei FuPa.tv.