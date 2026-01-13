Hallenmasters Dülken: Das sind die Gruppen und der Spielplan

Wenn die Hallenturniere im Kreis Viersen, in Krefeld und in Mönchengladbach der Vergangenheit angehören, gibt es im späteren Januar immer noch ein echtes Highlight unter dem Dach. Denn der Dülkener FC lädt dann am Ransberg traditionell noch zum Hallenmasters, bei dem sich die besten Teams der Turniere der Region noch einmal zum Showdown gegenüberstehen. Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit, am Montagabend wurden die Gruppen ausgelost.

Besonders in sich hat es dabei Gruppe A, in der sich der VfR Fischeln, der ASV Süchteln, der VfL Willich und der SC Waldniel gegenüberstehen. Der Gastgeber Dülkener FC mischt in Gruppe C mit, in der die SpVg Odenkirchen als Vizemeister aus Mönchengladbach in der Favoritenrolle sein dürfte. So wurden die Gruppen ausgelost:

Gruppe D: 1. FC Viersen, TuS Wickrath, TIV Nettetal, Niersquelle Kuckum

Auch der Spielplan ist inzwischen bereits veröffentlicht, und wenn ihr wissen wollt, wann Euer Team an der Reihe ist, erfahrt ihr das hier, auch für Eure Planung zum FuPa-Livestream, den wir Euch neben den Tickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv wieder anbieten:

Gruppe A

Sa., 17.01.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - ASV Einigkeit Süchteln

Sa., 17.01.26 15:43 Uhr SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln



Gruppe B

Sa., 17.01.26 15:56 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld

Sa., 17.01.26 16:09 Uhr Rheydter SV - BW Concordia Viersen



Gruppe A

Sa., 17.01.26 16:22 Uhr DJK VfL Willich - SC Waldniel

Sa., 17.01.26 16:35 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - ASV Einigkeit Süchteln



Gruppe B

Sa., 17.01.26 16:48 Uhr TuRa Brüggen - Rheydter SV

Sa., 17.01.26 17:01 Uhr BW Concordia Viersen - CSV Marathon Krefeld



Gruppe A

Sa., 17.01.26 17:14 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Waldniel

Sa., 17.01.26 17:27 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK VfL Willich



Gruppe B

Sa., 17.01.26 17:40 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV

Sa., 17.01.26 17:53 Uhr BW Concordia Viersen - TuRa Brüggen



Gruppe C

Sa., 17.01.26 18:15 Uhr 1. FC Heinsberg-Lieck - DJK Fortuna Dilkrath

Sa., 17.01.26 18:28 Uhr Dülkener FC - SpVg Odenkirchen



Gruppe D

Sa., 17.01.26 18:41 Uhr TIV Nettetal - Niersquelle Kuckum

Sa., 17.01.26 18:54 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen



Gruppe C

Sa., 17.01.26 19:07 Uhr 1. FC Heinsberg-Lieck - Dülkener FC

Sa., 17.01.26 19:20 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath



Gruppe D

Sa., 17.01.26 19:33 Uhr TIV Nettetal - TuS Wickrath

Sa., 17.01.26 19:46 Uhr 1. FC Viersen - Niersquelle Kuckum



Gruppe C

Sa., 17.01.26 19:59 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Dülkener FC

Sa., 17.01.26 20:12 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Heinsberg-Lieck



Gruppe D

Sa., 17.01.26 20:25 Uhr Niersquelle Kuckum - TuS Wickrath

Sa., 17.01.26 20:38 Uhr 1. FC Viersen - TIV Nettetal

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: