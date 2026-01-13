Hallenmasters Dülken: Das sind die Gruppen und der Spielplan

Wenn die Hallenturniere im Kreis Viersen, in Krefeld und in Mönchengladbach der Vergangenheit angehören, gibt es im späteren Januar immer noch ein echtes Highlight unter dem Dach. Denn der Dülkener FC lädt dann am Ransberg traditionell noch zum Hallenmasters, bei dem sich die besten Teams der Turniere der Region noch einmal zum Showdown gegenüberstehen. Am Samstag und Sonntag ist es wieder so weit, am Montagabend wurden die Gruppen ausgelost.
Besonders in sich hat es dabei Gruppe A, in der sich der VfR Fischeln, der ASV Süchteln, der VfL Willich und der SC Waldniel gegenüberstehen. Der Gastgeber Dülkener FC mischt in Gruppe C mit, in der die SpVg Odenkirchen als Vizemeister aus Mönchengladbach in der Favoritenrolle sein dürfte. So wurden die Gruppen ausgelost:
Gruppe A: VfR Fischeln, ASV Süchteln, VfL Willich, SC Waldniel
Gruppe B: TuRa Brüggen, CSV Marathon Krefeld, Rheydter SV, BW Concordia Viersen
Gruppe C: Fortuna Dilkrath, SpVg Odenkirchen, Dülkener FC, 1. FC Heinsberg-Lieck
Gruppe D: 1. FC Viersen, TuS Wickrath, TIV Nettetal, Niersquelle Kuckum
Auch der Spielplan ist inzwischen bereits veröffentlicht, und wenn ihr wissen wollt, wann Euer Team an der Reihe ist, erfahrt ihr das hier, auch für Eure Planung zum FuPa-Livestream, den wir Euch neben den Tickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv wieder anbieten:
Gruppe A
Sa., 17.01.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - ASV Einigkeit Süchteln
Sa., 17.01.26 15:43 Uhr SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln
Gruppe B
Sa., 17.01.26 15:56 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
Sa., 17.01.26 16:09 Uhr Rheydter SV - BW Concordia Viersen
Gruppe A
Sa., 17.01.26 16:22 Uhr DJK VfL Willich - SC Waldniel
Sa., 17.01.26 16:35 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - ASV Einigkeit Süchteln
Gruppe B
Sa., 17.01.26 16:48 Uhr TuRa Brüggen - Rheydter SV
Sa., 17.01.26 17:01 Uhr BW Concordia Viersen - CSV Marathon Krefeld
Gruppe A
Sa., 17.01.26 17:14 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Waldniel
Sa., 17.01.26 17:27 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK VfL Willich
Gruppe B
Sa., 17.01.26 17:40 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
Sa., 17.01.26 17:53 Uhr BW Concordia Viersen - TuRa Brüggen
Gruppe C
Sa., 17.01.26 18:15 Uhr 1. FC Heinsberg-Lieck - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 17.01.26 18:28 Uhr Dülkener FC - SpVg Odenkirchen
Gruppe D
Sa., 17.01.26 18:41 Uhr TIV Nettetal - Niersquelle Kuckum
Sa., 17.01.26 18:54 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
Gruppe C
Sa., 17.01.26 19:07 Uhr 1. FC Heinsberg-Lieck - Dülkener FC
Sa., 17.01.26 19:20 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
Gruppe D
Sa., 17.01.26 19:33 Uhr TIV Nettetal - TuS Wickrath
Sa., 17.01.26 19:46 Uhr 1. FC Viersen - Niersquelle Kuckum
Gruppe C
Sa., 17.01.26 19:59 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Dülkener FC
Sa., 17.01.26 20:12 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Heinsberg-Lieck
Gruppe D
Sa., 17.01.26 20:25 Uhr Niersquelle Kuckum - TuS Wickrath
Sa., 17.01.26 20:38 Uhr 1. FC Viersen - TIV Nettetal
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: