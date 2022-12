Hallenmasters Dülken: Das ist der Stand der Dinge Gleich vier Qualifikationsturniere finden aus verschiedenen Gründen nicht statt - Vereine können sich melden.

Nachdem auch das Dülkener Hallenmasters zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, wird vom 20. bis 22. Januar 2023 im Sportzentrum Ransberg endlich wieder Fußball gespielt. Ergab sich die Besetzung bisher immer aus den zahlreichen Qualifikationsturnieren im Grenzland, in Mönchengladbach und Krefeld, so ist die Findung des Teilnehmerfeldes ausgerechnet bei der 30. Auflage des Traditionsturniers kompliziert.

"Das Turnier soll zwar wieder mit 16 Herrenmannschaften stattfinden, doch diesmal gibt es bei der Besetzung einige Probleme. Dadurch, dass gleich vier Qualifikationsturniere nicht stattfinden, fehlen uns direkt mindestens sechs Teams die sich sportlich qualifiziert haben“, sagt Andreas Debock, der das Turnier zum 30. und letzten Mal verantwortlich organisiert.

Die Turniere in Nettetal, Schwalmtal, Kempen und Willich finden aus den unterschiedlichsten Gründen nicht statt. Deshalb müssen die Teilnehmer auf andere Weise ermittelt werden. „Für Nettetal haben wir uns dazu entschieden, die Teilnehmer per Losverfahren zu ermitteln“, erläutert Debock. "Doch auch das war nicht so einfach, weil auch hier einige Vereine absagen mussten, da bereits eine Woche nach dem Masters vom Kreis 6 Meisterschaftsspiele angesetzt sind." Per Los wurden dann der BSV Leutherheide uns SuS Schaag als Teilnehmer ermittelt.

Für die ebenfalls ausgefallene Meisterschaft in Schwalmtal wollte der Veranstaltende Dülkener FC das gleiche Verfahren anwenden. "Doch hier sagten mit den VSF Amern, dem SC Waldniel und Fortuna Dilkrath gleich drei Teams des ohnehin nominell nicht stark besetzten Turniers ab", führt Debock an. Hier ist also noch offen, ob überhaupt ein Teilnehmer die Region Schwalmtal beim Masters vertritt.

Ein ähnliches Problem gibt es auch für das 17. Frauenmasters. Auch hier gibt es keine Kreismeisterschaften im Kreis 4 und 6. Nur die Gladbacher Stadtmeisterschaft entsendet zwei Teams, die sich sportlich qualifiziert haben. Hier werden die weiteren teilnehmenden Teams über Wildcards vergeben.