Hallenmasters Dülken: Auslosung am Montag um 19.30 Uhr live Bei FuPa erfahrt ihr live, wer in welcher der vier Gruppen der Männer und der beiden bei den Frauen ran muss. Auch die Altherren am Freitag werden ausgelost.

Mit dem Dülkener Hallenmasters steht am kommenden Wochenende wieder einer der Höhepunkte des Turnierkalenders am Niederrhein bevor. Am Freitag starten traditionell die Alten Herren, am Samstagmorgen geht es dann mit dem Turnier der Frauen weiter, ehe am Samstagnachmittag dann die Männer das Ruder übernehmen.

Diese spielen dann am Samstag noch ihre Vorrunde in vier Vierergruppen. Je zwei Teams sind dann auch am Sonntag noch dabei, wenn es in der Zwischenrunde weitergeht, dann in zwei Vierergruppen und mit 15 statt der zwölf Minuten am Samstag. Halbfinale und Finale werden dann über die dauer von je zweimal zehn Minuten ausgetragen.

FuPa wird das Turnier am Samstag und Sonntag wieder in der gewohnten Form begleiten, auch nach der dreijährigen Pause bei der 30. Auflage des Traditionsturniers. Alle Spiele werden Euch im Liveticker präsentiert, die Höhepunkte der Spiele mit allen Toren könnt ihr zudem bei FuPa.tv sehen. Berichte und Interviews runden dann das Angebot der Berichterstattung für Euch ab. Das beginnt natürlich auch schon mit der Auslosung am Montag ab 19.30, von der wir Euch an dieser Stelle hier live im Ticker berichten werden. Bei uns verpasst ihr kein Los.