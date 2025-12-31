Hallenmasters der Schiedsrichter steigt am Wochenende

Die Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Kempen-Krefeld lädt für Samstag, 3. Januar und Sonntag, 4. Januar zum 36. Hallenmasters des Fußballverbandes Niederrhein ein. Alle 12 Fußballkreise nehmen teil. Ausgetragen wird das West-Lotto-Hallenmasters in der Sporthalle in 47803 Krefeld-Hüls, Reepenweg.

Gespielt wird nach Futsal-Regeln. Auf dem Spielfeld befinden sich vier Feldspieler und ein Torwart. Die Spielzeit beträgt pro Partie 12 Minuten. Es wird in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften gespielt. Danach geht es mit den Viertel- und Halbfinals weiter, bevor am Sonntag um 14.30 Uhr das große Finale steigt. Das Turnier eröffnen am Samstag um 10 Uhr in der Gruppe A Titelverteidiger Duisburg/Mülheim/Dinslaken im Spiel gegen die Auswahl des Veranstalters, die von Micky Dernbach betreut wird. Die erste Partie in der Gruppe B bestreiten um 10.15 Uhr der Kreis Düsseldorf und das Team aus dem Kreis Rees-Bocholt.

Am Sonntag wird das Turnier um 10 Uhr mit den letzten Gruppenspielen fortgesetzt. Ab 12.15 Uhr stehen die Viertelfinalspiele gefolgt von den Halbfinals auf dem Spielplan.

Dem Turniersieger winkt der große Wanderpokal des Fußballverbandes-Niederrhein. Zudem werden Pokale an die fairste Mannschaft, den besten Torwart und den Torschützenkönig vergeben. Die Siegerehrung wird von Oliver Klostermann, dem Leiter des Sport- Und Bäderamts der Stadt Krefeld, vorgenommen. Als weitere Ehrengäste werden der Präsident des Fußballverbandes Niederrhein und zugleich DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Verbandsschiedsrichterobmann Boris Guzijan erwartet. Die Schiedsrichtervereinigung hofft bei freiem Eintritt auf viele Zuschauer. Eine tolle Tombola wird angeboten. Speisen und Getränke gibt es zu humanen Preisen.