Hallenmasters 2023 Das Teilnehmerfeld steht

Nach langer Pause findet in diesem Jahr endlich wieder das Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim statt. Los geht es am 12.01.2023 mit der Vorrunde Gruppe A um 19.00 Uhr. Einen Tag später folgt die Gruppe B.

Die Endrunde findet dann am Sonntag, den 15.01.2023 ab 14.00 Uhr in der Vechtetalhalle Emlichheim statt.

Hier die Teilnehmenden Teams: