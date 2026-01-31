Hallenlandesmeisterschaft der C-Juniorinnen Futsal – Holstein Kiel

– Foto: Ismial Yesilyurt

Die Hallenlandesmeisterschaft der C-Juniorinnen im Futsal des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verbands (SHFV) wurde in der Saison 2025/26 als klassisches Rundenturnier in Eckernförde ausgetragen. Insgesamt sieben Teams traten in der Hallenlandesmeisterschaft gegeneinander an und spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“.

Dabei mussten die vielen Fans und Eltern bis zum letzten und 21. Spiel in den Schul-Sporthallen mitfiebern. Mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Weiche 08 Wiesharde holte sich Holstein Kiel den Titel.

Die Jungstörche starteten dabei mit einer 1:2-Niederlage gegen die FSV Wyk-Föhr, konnten aber danach alle fünf Spiele gewinnen. Die FSV-Mädchen von der Insel blieben ohne Niederlage. Aber ein der insgesamt zwei Unentschieden war am Ende zu viel. Überzeugen konnte auch der SV Fortuna St. Jürgen, der nur einen Gegentreffer hinnehmen musste. Die Lübeckerinnen verloren ihr einziges Spiel mit 0:1 gegen Holstein.