Hallenlandesmeister: Hallencracks des TuS Rotenhof im Futsal top

Der Sieger von 2024 ist auch der Sieger 2026. – Foto: TuS Rotenhof

Der TuS Rotenhof ist der Gewinner der der Hallenlandesmeisterschaft im Futsal 2026. Der Oberligist bewies einmal mehr seine Klasse im schleswig-holsteinischen Futsal. Wie bei den C-Juniorinnen auch, musste bis zur letzten Sekunde auf die Titelvergabe in der Eckernförder Sporthalle III im Schulzentrum Süd gewartet werden.

Auch bei den Herren mit insgesamt sieben Teams wurde eine einfache Punktrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Schnell kristallisierten sich mit Rotenhof und dem Kieler MTV die Favoriten heraus. Mit einem 1:0 im direkten Duell gegen den KMTV hatte sich der TuS einen Vorteil geholt, der bis zum finalen Gruppenspiel anhielt. Gegen den Husumer SV reichte somit ein Unentschieden aus, um die Ziellinie als Erster zu überqueren. Auch eine Niederlage mit einem Tor Differenz durften sich die Rendsburger leisten.

Die Begegnung mit den Tabellenführer der Verbandsliga Nord wurde dann eine Zitterpartie. Der Turniersieg stand schließlich auf Messers Schneide, denn bei einer Niederlage mit zwei Toren Differenz wäre der KMTV aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz eins gerutscht. Die Husumer führten 3:2, aber der TuS rettete sich mit dem Kopf ins Ziel: Die mehr erzielten Tore brachten schließlich die Entscheidung.