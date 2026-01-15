Hallenkrone im Nordschwarzwald: Frauen kämpfen um den Titel

Die Stadionhalle in Freudenstadt wird am Samstag zum Zentrum des Frauen-Hallenfußballs im Nordschwarzwald. Acht Mannschaften treten bei der Hallenbezirksmeisterschaft an, um innerhalb weniger Stunden einen Titelträger zu ermitteln. Kurze Spielzeiten, ein klarer Modus und die besondere Dynamik der Halle versprechen intensive Duelle, hohe Konzentration und Emotionen auf engem Raum.

Ein kompakter Turniertag am Samstag Der Turniertag ist klar strukturiert. Die Frauen spielen am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr um den Bezirksmeistertitel. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten pro Partie, was den Rhythmus hoch hält und kaum Raum für taktisches Abwarten lässt. Jede Begegnung gewinnt dadurch an Gewicht, jeder Treffer kann den Weg ins Halbfinale öffnen oder verschließen.

Der Modus als Prüfstein der Konstanz In beiden Gruppen spielt jede Mannschaft gegen jede. Die Platzierungen in der Gruppenphase entscheiden über den weiteren Turnierverlauf. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Halbfinals, während die übrigen Teams in Platzierungsspielen antreten. Dieser Modus verlangt nicht nur einen gelungenen Auftakt, sondern Konstanz über mehrere Spiele hinweg.

Acht Mannschaften, zwei Gruppen Das Teilnehmerfeld umfasst acht Teams aus dem Bezirk. In der Gruppe A treten die SG Klosterreichenbach/SV Musbach, der SV Musbach, die Spvgg Berneck-Zwerenberg und der VfL Hochdorf an. Die Gruppe B setzt sich aus der SGM SC Neubulach/SV Schönbronn, der SGM Glatten/Hopfau, dem SV Eutingen und dem SV Oberreichenbach zusammen. Die Gruppeneinteilung sorgt für eine Mischung aus Spielgemeinschaften und etablierten Vereinen.

Der Weg durch die Gruppenphase

Die Gruppenphase beginnt um 12:30 Uhr und endet um 14:42 Uhr. In dichter Abfolge folgen die Begegnungen aufeinander. Die kurze Erholungszeit zwischen den Spielen erhöht die Anforderungen an Fitness und Konzentration. Fehler wirken sich sofort aus, Unentschieden können in der Endabrechnung ebenso entscheidend sein wie ein einzelner Treffer mehr oder weniger.

Die K.-o.-Spiele als Zuspitzung

Ab 15 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers. In den beiden Halbfinals treffen der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B sowie der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment gibt es kein taktisches Rechnen mehr. Jede Mannschaft steht vor der Aufgabe, in zehn Minuten ihr bestes Spiel abzurufen.

Platzierungsspiele mit sportlichem Wert

Neben dem Titelkampf bleiben auch die Platzierungsspiele fester Bestandteil des Turniers. Um 15:30 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 15:45 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Partien geben allen Teams die Möglichkeit, das Turnier mit einem klaren sportlichen Ergebnis abzuschließen und sich im direkten Vergleich zu messen.

Das Spiel um Platz drei als letzter Härtetest

Um 16 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinals im Spiel um Platz drei aufeinander. Diese Begegnung bündelt noch einmal Intensität und Ehrgeiz. Nach einem langen Turniertag geht es darum, sich mit einem Erfolgserlebnis zu belohnen und einen Platz auf dem Podium zu sichern.

Das Finale als Höhepunkt

Der Höhepunkt des Turniers ist für 16:15 Uhr angesetzt. Im Finale stehen sich die Sieger der Halbfinals gegenüber und kämpfen um den Titel des Hallenbezirksmeisters Nordschwarzwald der Frauen. Zehn Minuten entscheiden über Triumph oder Enttäuschung. In dieser Phase verdichten sich Tempo, Nervosität und Präzision zu einem letzten, entscheidenden Spiel.