Hallenkrone im Fokus – Donau/Iller erwartet packendes Frauenturnier

Wenn am Sonntag, 14. Dezember, in der Pfleghofhalle in Langenau der Ball rollt, richtet sich die Aufmerksamkeit des regionalen Frauenfußballs auf die Hallenmeisterschaft Donau/Iller. Zwölf Teams treten in zwei Gruppen an, die Spielzeit beträgt zehn Minuten, das Tempo verspricht Hochdruck von Beginn an. Ein Turniertag, der sportlich wie emotional alles bereithält.

Die Hallenmeisterschaft Donau/Iller bündelt die Stärke einer Region, die sich durch breite Vereinsstrukturen auszeichnet. Zwölf Mannschaften verteilen sich auf zwei Gruppen, in denen sowohl etablierte Teams als auch ambitionierte Herausforderer vertreten sind. Die Pfleghofhalle wird damit zur zentralen Bühne eines Turniers.

Ein Start mit direkten Duellen großer Namen

Der Turniertag beginnt früh. Um 10 Uhr eröffnet der SV Jungingen gegen den TSV Albeck das Turnier – ein Duell, das sofort eine erste Standortbestimmung liefert. Kurz darauf folgt mit dem FC Blautal 2001 gegen den TSV Albeck II die erste Begegnung der Gruppe B. Jede Partie dauert nur zehn Minuten, wodurch der Druck hoch bleibt und Fehler kaum auszugleichen sind.

Gruppe A: Tradition, Tempo und enge Konstellationen

In der Gruppe A treffen die Mannschaften SG Öpfingen/Altheim II, VfL Ulm/Neu-Ulm, FV Bellenberg, SV Jungingen, SV Granheim und TSV Albeck aufeinander.

Gruppe B: Junge Teams und erfahrene Gegner

Die zweite Gruppe ist geprägt von unterschiedlichen Stilen. Der SV Jungingen II trifft hier auf Mannschaften wie den FC Blautal 2001, den FV Asch-Sonderbuch, die SSG Ulm 99, die SG Altheim und den TSV Albeck II.

Der Weg in die K.o.-Phase

Nach insgesamt 30 Gruppenspielen ziehen die besten Teams in die K.o.-Runde ein. Der Modus verspricht Nervenkitzel: Jede Sekunde zählt, jedes Tor kann über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden. Die Halle in Langenau verwandelt sich zu diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß in einen emotionalen Mittelpunkt – getragen von Teams, Fans und einem Turnier, das den Frauenfußball der Region in den Mittelpunkt stellt.