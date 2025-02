Hallenkreismeisterschaften Herren Ü32

Eine randvolle Tribüne, auf der eine großartige Stimmung herrschte. 92 Tore in nur

18 Spielen. Ein Schnitt von 5, 11 Treffern pro Spiel. Dazu eine Rundumbande. Die

Fußball-Hallenkreismeisterschaft der Alten Herren 2024/25, in der Wiepenkathener

Sporthalle, an der acht Mannschaften teilnahmen, war ein Erfolg auf ganzer Linie.