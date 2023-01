Hallenkreismeisterschaften: Der FV Biberach kann den Titel verteidigen

In der Gruppenphase zeigte sich der FV Biberach souverän und zog mit drei Siegen aus drei Spielen in die Runde der besten acht ein. Dort traf man auf die Türkspor Biberach und der B-Ligigst verlange dem FVB alles ab: Schnell lag Türkspor durch Ilyas Aksit und Halil Ayhan mit zwei Toren in Front. Rapahel Geiger verkürze auf 2:1, doch Türkspor stellte sofort den alten Abstand wieder her. Der spätere Turniersieger ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte die Partie durch die Tore von Bihr, Nikolic und Wonschick und sicherte sich das Halbfinalticket.



Eine sehr starke Leistung zeigte auch die SG Muttensweiler/Hochdorf im gesamten Turnierverlauf. Nachdem die SGM nach der Vorrunde als Gruppenerster in die Zwischenrunde einzog, kam die Mannschaft in der stark besetzen Gruppe 1 (SV Ochsenhausen, SV Reinstetten und FV Olympia Laupheim) auf den zweiten Platz. Das Viertelfinale unterlag der A-Ligist gegen den FV Bad Schussenried mit 4:0 und verlor das Spiel um Platz 7 gegen den Landesligisten TSV Riedlingen mit 3:1. Letztendlich war die SGM zum ersten mal in der Vereingeschichte in der Endrunde und konnte diese mit einem guten achten Platz abschließen.

In den weiteren Viertelfinals setzte sich der SV Reinstetten (3:1 gegen den SV Baustetten) und der SV Mietingen (4:0 gegen den TSV Riedlingen) durch.