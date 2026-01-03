Hallenkreismeisterschaft: Wer qualifiziert sich für die Endrunde?

Nach dem stimmungsvollen Auftakt der Hallenkreismeisterschaften richtet sich der Blick am heutigen Samstag auf einen langen und sportlich hochklassigen Turniertag. Ab 11 Uhr werden in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle die Vorrundenspiele der Gruppen 3 bis 7 ausgetragen. Damit greifen zahlreiche Mannschaften erstmals ins Geschehen ein, darunter mehrere Favoriten aus der Landesliga sowie ambitionierte Bezirks- und Kreisliga-Teams.

In Gruppe 3 stehen sich mit dem SV Reinstetten (Landesliga Staffel 4) und dem SV Ochsenhausen zwei Mannschaften gegenüber, die schon viele Jahre in der Halle dabei sind. Für den Mitfavoriten SV Reinstetten, der im vergangenen Jahr Platz sieben belegte, ist das Ziel klar: Die Qualifikation für die nächste Runde. Der Bezirksligist SV Ochsenhausen wird sich besonders auf das Derby gegen Reinstetten freuen und möchte sich auch dieses Jahr wieder für die Finalrunde zu qualifizieren. Komplettiert wird die Gruppe durch die Spvgg Pflummern-Friedingen (Kreisliga B2) und den SV Eintracht Seekirch (Kreisliga A2).

In Gruppe 4 gilt die SGM Ummendorf/Fischbach als formstarker Anwärter auf den Gruppensieg. Als aktueller Tabellenzweiter der Bezirksliga Oberschwaben bringt die Mannschaft Selbstvertrauen mit in die Halle. Gegner sind die SG Alberweiler/Aßmannshardt (Kreisliga A2), die SG Erlenmoos/Ochsenhausen (Kreisliga A3) sowie die zweite Mannschaft der SG Mettenberg. Gerade im kompakten Hallenformat dürfte sich hier zeigen, wie belastbar die Favoritenrolle tatsächlich ist.

Gruppe 5: Stadtderby mit besonderer Brisanz

Besondere Aufmerksamkeit zieht Gruppe 5 auf sich, denn hier kommt es zum Stadtderby zwischen dem FV Biberach (Landesliga Staffel 4) und dem FC Wacker Biberach (Kreisliga A2). Der FV Biberach, der im vergangenen Jahr Rang vier belegte, zählt erneut zu den ambitionierten Teams. Ergänzt wird die Gruppe durch die SG Aepfingen/Baltringen (Kreisliga A2) sowie die zweite Mannschaft der SGM Ummendorf/Fischbach (Kreisliga B4).

Gruppe 6: Olympia Laupheim als Mitfavorit

In Gruppe 6 greift mit dem FV Olympia Laupheim (Landesliga Staffel 4)der Vorjahreszweite ins Turnier ein. Die Mannschaft aus der Landesliga Staffel 4 zählt auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. Gegner sind die SG Laupertshausen/Maselheim, der SV Baustetten sowie der FC Wacker Biberach II. Für Laupheim geht es darum, früh Struktur ins Spiel zu bekommen und die individuelle Qualität auszuspielen.

Gruppe 7: Titelverteidiger geht an den Start



Den Abschluss des Tages bildet Gruppe 7 mit dem Titelverteidiger Türkspor Biberach, der A-Ligist wird es dieses Jahr sehr schwer haben erneut ganz vorne dabei zu sein. Mit dem nächsten Landesligisten FV Bad Schussenried, der im vergangenen Jahr Dritter wurde, wartet ein Gegner der für guten Hallenfußball bekannt ist. Zudem greifen der FC Mittelbiberach (Kreisliga A2) und die SGM Uttenweiler/Bussen (Kreisliga B4) ins Geschehen ein.