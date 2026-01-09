Vor dem Eröffnungsspiel Amicitia Schleiden - Germania Lich-Steinstraß – Foto: Tim Schmitz

Hallenkreismeisterschaft startet mit voller Halle und Gesprächsstoff Beim Hallencup der Sparkasse Düren 2026 überzeugen Ausrichter Germania Lich-Steinstraß und Titelverteidiger 1. FC Düren am ersten von vier Turniertagen in der Jülicher Nordhalle ++ Sehr faire Spiele ++ Mit den Kadern mancher Teilnehmer und den Regeln ist nicht jeder glücklich Verlinkte Inhalte präsentiert von 31. Sparkassen Hallencup Düren Steinstraß TSV Düren Welldorf SC Jülich/SV Hoengen + 22 weitere

Die 31. Auflage der Dürener Hallenkreismeisterschaft begann am Donnerstagabend mit einer vollen Tribüne in der Jülicher Nordhalle, regem Interesse am Gastroangebot des Ausrichters Germania Lich-Steinstraß und einem ausgesprochen fairen Turnier. Die vier Schiedsrichter mussten keinen Strafstoß wegen überschrittener Mannschaftsfoul-Grenze verhängen.

Nicht alle sind jedoch restlos glücklich. Auch im dritten Jahr der im Fußballkreis Düren angewendeten Futsal-Regeln verziehen manche Spieler und Zuschauer genervt das Gesicht, etwa wenn der Ball ins Seitenaus springt oder das Handballtor wie vernagelt scheint. Hinter vorgehaltener Hand wird stark vermutet, dass dieses Regelwerk verantwortlich für die sinkende Teilnehmerzahl ist. 26 Vereine sind in diesem Jahr noch dabei. Der Stimmung in der Halle tat das jedoch keinen Abbruch. Germania Lich-Steinstraß begrüßte die - gerade für einen Donnerstagabend zahlreichen - Besucher am Eingang mit einem Turniermagazin und sorgte für einen rundum gelungenen Start.



Entsprechend zufrieden zeigte sich der Vereinsvorsitzende Ulrich Kalisch. Er freute sich nicht nur über einen „schönen ersten Abend“, sondern vor allem über den starken Zusammenhalt innerhalb seines Vereins. „An den vier Tagen arbeiten die Helfer in sechs Schichten, jeweils mit 20 bis 25 fleißigen Ehrenamtlern“, erklärte Kalisch und ergänzte mit Blick auf die Organisation: „Als wir im Vorjahr als Ausrichter ausgelost worden sind, haben wir uns sehr gefreut, aber natürlich ist ein Turnier mit so vielen Stunden auch eine Herausforderung.“





Sportlich offenbarte sich ein Manko: Nur vier der acht Teams am Eröffnungstag traten mit ihrer 1. Mannschaft an – neben dem Ausrichter Germania Lich-Steinstraß auch der FC 06 Rurdorf, der Hambacher SV und Amicitia Schleiden. Der 1. FC Düren reiste bis auf einen Spieler mit seiner U19 an, VfVuJ Winden mit einer Mischung aus allen drei Seniorenteams, während Sportfreunde Düren und Schwarz-Weiß Düren jeweils ihre zweite Mannschaft schickten. Lich-Steinstraßs Co-Trainer Daniel Schmitz kommentierte nüchtern: „Das ist schon schade, aber jeder muss selbst wissen, wie er sich bei einer Kreismeisterschaft präsentiert.“



Auf dem Feld marschierten Ausrichter Lich-Steinstraß und Titelverteidiger 1. FC Düren ungeschlagen durch ihre Vorrundengruppen und zogen jeweils als Gruppensieger in die Zwischenrunde am Sonntag ein. Neun Punkte und ein Torverhältnis von plus zwölf – die Bilanzen beider Teams waren identisch. Auffällig präsentierte sich beim 1. FC Düren Muhammed Ali Aksoy, der gegen Schwarz-Weiß Düren einen Hattrick erzielte, während Jan Körfer für die Germanen in jeder der drei Partien traf.





In der Mastercard-Gruppe qualifizierte sich neben Lich-Steinstraß der VfVuJ Winden mit sechs Punkten für die nächste Runde. Die Sportfreunde Düren schieden mit drei Punkten aus, während Amicitia Schleiden punkt- und torlos blieben. In der S-Kreditpartner-Gruppe folgte der Hambacher SV mit sechs Punkten auf Rang zwei hinter dem 1. FC Düren, während der FC Rurdorf und Schwarz-Weiß Düren mit jeweils einem Zähler die Segel strichen.



Angesichts der makellosen Vorrunde blickt Germania Lich-Steinstraß selbstbewusst nach vorne. Daniel Schmitz bilanzierte den Auftritt seines Teams als „konzentriert und seriös“ und machte zugleich klar: Als Ausrichter wolle man am Sonntag natürlich versuchen, den Pokal zu holen – es wäre bereits der achte Titel des Rekordsiegers der Hallenkreismeisterschaft.



Der Hallencup der Sparkasse Düren 2026 geht am heutigen Freitag ab 18:30 Uhr weiter. Dann kämpfen in der Jülicher Nordhalle die nächsten Teams um den Einzug in die Zwischenrunde. In der Deka-Gruppe treffen SV GW Welldorf-Güsten, Jugendsport Wenau, SW Huchem-Stammeln und der SV Niederzier aufeinander, in der LBS-Gruppe messen sich Salingia Barmen, der SC Ederen, Constantia Gereonsweiler und Viktoria Koslar.



FuPa begleitet das Turnier an allen vier Tagen und tickert live aus der Halle.