Budenzauber! – Foto: Markus Becker

Hallenkreismeisterschaft Neuss live: Auftakt mit Staffel 1 am Montag Der SV Uedesheim ist als einziger Bezirksligist in Staffel 1 der Hallenkreismeisterschaft Neuss favorisiert. Aber auch der VfR Büttgen und der BV Wevelinghoven wollen als A-Liga-Topteams sicherlich mitmischen.

Nachdem die Hallenkreismeisterschaft Neuss im vergangenen Jahr nach fünf Jahren Pause ein voller Erfolg war, geht es am Montag mit der nächsten Auflage weiter - und diesmal auch in der Großsporthalle Gustorf am Torfstecherweg, die schon im Vorjahr Austragungsstätte hatte sein sollen, was jedoch aufgrund eines Schimmelbefalls nicht möglich war. Am ersten Tag bewerben sich die ersten acht Mannschaften um einen Platz in der Endrunde am Sonntag.

SV Uedesheim einziger Bezirksligist am Montag Der Modus sieht dabei vor, dass in Staffel 1 zwei Gruppen mit je vier Mannschaften antreten, zwei Teams je Gruppe erreichen dann das Halbfinale. Wer dann letztlich das Endspiel der Staffel 1 für sich entscheidet, zieht in die Endrunde ein. Das wird auch am Dienstag so sein, während von Mittwoch bis Freitag jeweils auch der Zweite der Staffeln in die Endrunde kommt, weil die Turnier-Favoriten Holzheimer SG, SC Kapellen-Erft und DJK Gnadental dann mit in den Gruppen vertreten sind - so hat es der Kreis entschieden. Favorit in Gruppe 1 ist als Bezirksligist der SV Uedesheim, der in der Liga ein kleines Polster auf die Gefahrenzone aufweist. Ein Wort um das Halbfinale wird aber auf jeden Fall auch der VfR Büttgen mitreden wollen, der in der Kreisliga A Platz drei belegt und um den Bezirksliga-Aufstieg mitspielt. Der FC Straberg wird ebenfalls seine Chance suchen, tummelt sich im Mittelfeld der Kreisliga A. Traditionsklub VfR Neuss aus der Kreisliga B rundet Gruppe 1 ab.