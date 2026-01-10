Hallenkreismeisterschaft Neuss: Das gesamte Turnier im FuPa-Livestream

Schon eine ganze Reihe von Hallenturnieren am Niederrhein haben wir Euch in der Saison 2025/26 bei FuPa präsentiert. Ab Montag sind wir bei einem weiteren der ganz großen Turniere für Euch vor Ort. Denn wir zeigen Euch jedes Tor, jedes Spiel, jede Minute der Neusser Hallenkreismeisterschaft im Livestream auf unserem YouTube-Kanal, begleiten das Ganze natürlich auch wieder mit Livetickern und den Höhepunkten bei FuPa.tv - und runden das Angebot mit Fotogalerien und Berichten über die Staffeln und den Finaltag ab.

Alle Spiele, alle Tore live

Nachdem wir schon im Vorjahr bei der Rückkehr des Turniers nach fünfjähriger Abstinenz wieder für Euch mit dabei waren, wiederholen wir dies auch im Jahr 2026 für Euch. Gab es im Vorjahr noch sechs Staffeln, so sind es in diesem Jahr nur noch fünf. Diese werden jeweils von Montag bis Freitag ausgespielt, in der Halle am Torfstecherweg in Grevenbroich-Gustorf, in der schon im Vorjahr hatte gespielt werden sollen, was aber durch Schimmel in der Halle bedingt nicht möglich war. Los geht es dabei jeweils um 18 Uhr, gespielt wird in zwei Gruppen je Staffel. Gegen kurz nach 21 Uhr treten dann an allen fünf Tagen die beiden besten Teams jeder Gruppe überkreuz zum Halbfinale an, gegen 21.45 steht dann das jeweilige Gruppenfinale auf dem Programm.

Fünf Staffelsieger und drei Zweite in die Endrunde

Die fünf Staffelsieger qualifizieren sich dann für die Endrunde am Sonntag, 18. Januar. Dazu hat der Kreis entschieden, dass aus den drei Gruppen, in denen sich die Top-Favoriten befinden, auch jeweils der Finalist noch in die Endrunde einzieht. Das ist nun in Staffel 3 (Holzheimer SG), Staffel 4 (SC Kapellen) und Staffel 5 (DJK Gnadental) der Fall. Das alles könnt ihr nun ab Montag, 18 Uhr bei uns verfolgen, und bei FuPa absolut nichts verpassen.