Hallenkreismeisterschaft: FC Mengen setzt Maßstab, Finaltag ruft

Die Hallenkreismeisterschaften Sigmaringen haben am gestrigen Samstag in der Ablachhalle von Mengen ihren zweiten Turniertag erlebt – und dabei die Konturen des Wettbewerbs deutlich geschärft. In der Gruppe C setzte der FC Mengen ein klares Zeichen, während hinter dem Spitzenreiter ein enges Ringen um die weiteren Plätze entbrannte. Hohe Ergebnisse, abrupte Wendungen und die typische Unbarmherzigkeit von zwölf Minuten Hallenfußball prägten den Abend. Am heutigen Sonntag mündet das Turnier in die Finalrunde: neue Gruppen, direkte Duelle und am Ende ein Finale, das keine Ausweichbewegung mehr zulässt.

Der zweite Turniertag als Belastungstest Der gestrige Samstagabend bringt die Gruppe C ins Geschehen und damit Mannschaften, die wissen, dass sie nun nicht mehr nur um Punkte, sondern um den Platz im Gesamtgefüge des Turniers spielen. Jeder Fehler wird sichtbar, jede Phase der Unordnung sofort bestraft. Die Halle ist dicht, der Rhythmus eng, und die Tabelle entsteht nicht langsam, sondern Schlag auf Schlag.

Gruppe C: FC Mengen spielt vorneweg

In der Gruppe C setzt sich der FC Mengen mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 18:5 souverän an die Spitze. Vier Spiele, vier Siege – diese Bilanz entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Konsequenz. Der Auftakt gelingt mit einem 2:1 gegen den SV Hohentengen II, ein Spiel, das früh zeigt, wie schmal der Grat ist. Danach folgt ein deutlicher Fingerzeig: das 9:1 gegen den SC Türkiyemspor Saulgau wirkt in einer Zwölf-Minuten-Partie wie ein ganzes Spiel mehr. Es schließen sich ein 4:2 gegen die SG Weithart/Rulfingen und ein 3:1 gegen die SG FC Ostrach/Hoßkirch II an. Vier Siege, klare Ordnung – Mengen verlässt den Samstag als Fixpunkt dieser Gruppe.

Ostrach/Hoßkirch II hält Anschluss

Die SG FC Ostrach/Hoßkirch II belegt mit 7 Punkten und 11:6 Toren Rang zwei. Der Weg dorthin ist geprägt von deutlichen Momenten: ein 3:2 gegen Weithart/Rulfingen, ein klares 6:0 gegen Türkiyemspor Saulgau und ein 1:1 gegen Hohentengen II. Lediglich gegen den FC Mengen reicht es nicht. In der Summe zeigt sich ein Team, das Stabilität mitbringt und sich im Turnier festbeißt.

Hohentengen II zwischen Hoffnung und Grenze

Der SV Hohentengen II landet bei 4 Punkten und 7:10 Toren auf Rang drei. Der 3:2-Sieg gegen Weithart/Rulfingen hält die Tür offen, dazu kommt das Remis gegen Ostrach/Hoßkirch II. Gleichzeitig markieren die Niederlagen gegen Mengen und Türkiyemspor Saulgau die Grenzen dieses Abends. Es ist das typische Hallenprofil eines Teams, das mit einzelnen Momenten Spiele kippen kann, aber über mehrere Partien hinweg nicht die letzte Konstanz findet.

Weithart/Rulfingen und Türkiyemspor Saulgau unter Druck

Die SG Weithart/Rulfingen kommt auf 3 Punkte bei 13:10 Toren. Der deutliche 7:0-Sieg gegen Türkiyemspor Saulgau steht einem Abend gegenüber, an dem es sonst eng wird: Niederlagen gegen Mengen, Ostrach/Hoßkirch II und Hohentengen II lassen keinen weiteren Spielraum. Türkiyemspor Saulgau bleibt ebenfalls bei 3 Punkten, allerdings mit 6:24 Toren. Trotz des 5:2-Sieges gegen Hohentengen II wird sichtbar, wie hart dieser Modus ist, wenn Gegentore sich früh häufen.

Samstagsbilanz: Tabellen werden zu Aussagen

Nach dem zweiten Turniertag ist klar: Der FC Mengen hat sich nicht nur qualifiziert, sondern als Maßstab positioniert. Dahinter bleibt das Feld in Bewegung, doch die Abstände werden kleiner, die Fehler teurer. Die Halle spiegelt diese Dynamik wider – laut, dicht, ohne Leerlauf.

Finaltag heute: Neue Gruppen, neue Spannung

Am heutigen Sonntag beginnt die Endrunde mit zwei Vierergruppen. In der Gruppe E treffen FC Mengen II, SG FC Ostrach/Hoßkirch II, die SF Hundersingen und der SV Hohentengen aufeinander. Die Gruppe F ist mit dem FC Ostrach, dem SV Herbertingen, der SGM Altshausen/Ebenweiler und dem FC Mengen besetzt. Diese Konstellationen mischen die Karten neu: Vorrundenform zählt, schützt aber nicht.

Der Spielplan als Verdichtung

Der Finaltag startet um 11:40 Uhr mit SV Hohentengen gegen SF Hundersingen Danach greift der FC Mengen um 11:53 Uhr gegen den FC Ostrach ins Geschehen ein. Bis in den Nachmittag folgen die Gruppenspiele in dichter Folge, ehe ab 16:56 Uhr die Halbfinals beginnen. Um 17:22 Uhr und 17:35 Uhr werden die Platzierungsspiele ausgetragen, bevor um 18:01 Uhr das Spiel um Platz drei ansteht. Das Finale ist für 18:30 Uhr angesetzt – zwölf Minuten, die über den Titel entscheiden.

Ausblick: Kein Platz mehr für Rechenmodelle

Der Finaltag der Hallenkreismeisterschaften Sigmaringen ist die Phase, in der Tabellen nur noch Erinnerung sind. Der FC Mengen geht mit Rückenwind in den heutigen Sonntag, Ostrach, Hundersingen und Herbertingen bringen ihre eigenen Geschichten mit, und auch zweite Mannschaften können zum Faktor werden. In diesem Turnierformat zählt heute nicht, wer konstant war, sondern wer im richtigen Moment alles bündelt. Die Halle in Mengen ist bereit – und der Stadtmeister wird nicht gesucht, sondern ausgespielt.