Hallenkreismeisterschaft bis 2028 in Gustorf

Das Comeback im Januar nach zuvor vier Absagen in Folge hatte noch am seidenen Faden gehangen. Diesmal drohte dem Budenzauber nicht die Corona-Pandemie, die Energiekrise oder das fehlende Interesse der dem Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss zugeordneten Vereine den Garaus zu machen, sondern der Ausfall der nach einem gravierenden Wasserschadenvom Schimmelpilz befallenen Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf.