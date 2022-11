Hallenkreismeisterschaft BC: Die ausgelosten Gruppen in der Übersicht

Von 06.01. bis 08.01.23 finden die 43. Hallenkreismeisterschaften in der Biberacher BSZ-Halle statt. Ingesamt 38 Mannschaften nehmen am Hallenturnier teil, Ausrichter ist der FV Bad Schussenried.



Die Auslosung unter den Augen von Ralf Häussermann (Nachfolger von Rainer Pfister), führten Landrat Mario Glaser und Svenja Guth (SV Alberweiler) durch.



Die Gruppen gibt es hier in der Übersicht: