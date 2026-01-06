Vor fünf Jahren gab es zuletzt ein Hallenhighlight mit dem Thüringer Masters in der Erfurter Riethsporthalle. Damals stand Fahner-Trainer Dimo Raffel (hinten) noch auf der Platte - hier gegen Rot-Weiß Erfurt. – Foto: © André Hofmann

Hallenfußball - wie ihn Erfurt verdient! Am kommenden Wochenende feiert Erfurt die Premiere eines neuen Hallenfußball-Highlights: Das Domstadt Banden Masters steigt von Freitag bis Sonntag in der Riethsporthalle.

Drei Turniere im Erwachsenenbereich sowie zwei Jugendturniere versprechen Hallenfußball in seiner besten Form – mit Vollbande, Kunstrasen, großer Zuschauerkulisse und umfangreichem Rahmenprogramm.

Drei Turniere im Erwachsenenbereich sowie zwei Jugendturniere versprechen Hallenfußball in seiner besten Form – mit Vollbande, Kunstrasen, großer Zuschauerkulisse und umfangreichem Rahmenprogramm.

Initiatoren und Hauptorganisatoren sind Christian Hasselmann, Vorsitzender von Ballschule Thüringen e.V., und Tom Bertram, Stadionsprecher von Rot-Weiß Erfurt und Inhaber des Teamshops Kabine38. Das Highlight-Turnier am Sonntag mit dem FC Rot-Weiß Erfurt, Hessen Kassel, Germania Halberstadt, dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bayern Hof ist bereits restlos ausverkauft – rund 1.300 Zuschauer werden erwartet. Für die Erfurter Stadtmeisterschaft am Samstag sowie das regionale Qualifikationsturnier für den Domstadt Banden Masters am Freitagabend sind Tickets weiterhin an der Tageskasse erhältlich (regulär 10 Euro, ermäßigt 7 Euro). Im FuPa-Interview spricht Christian Hasselmann über die Idee hinter dem Turnier, die intensive Vorbereitung und seine Hoffnungen für das Premieren-Wochenende.

FuPa Thüringen: Am Wochenende bekommt Erfurt wieder ein echtes Hallenfußball-Highlight. Wie liefen beziehungsweise laufen eure Vorbereitungen – und wie groß ist aktuell der Stress?

Christian Hasselmann: Die Vorbereitungen laufen inzwischen seit knapp einem Jahr. Gerade am Anfang mussten wir einige Hürden überspringen – organisatorisch, strukturell und auch genehmigungstechnisch. Das hat Zeit und Nerven gekostet, ist uns aber insgesamt sehr gut gelungen. In den letzten Tagen vor dem Turnier wird es natürlich noch einmal intensiver, der Stresspegel steigt spürbar. Gleichzeitig überwiegt die Vorfreude, weil man merkt, dass sich die ganze Arbeit auszahlt. FuPa Thüringen: Wer hatte die Idee, eine neue Hallen-Turnierserie in Erfurt ins Leben zu rufen? Wie kam es dazu und wer steckt dahinter?

Christian: Die Idee hat sich aus Gesprächen zwischen Tom Bertram und mir entwickelt. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir ähnliche Vorstellungen davon haben, wie moderner Hallenfußball in Erfurt aussehen könnte. Parallel dazu gab es auch von den Erfordia Ultras schon länger den Wunsch nach einem richtig guten Hallenturnier – für Erfurt und in Erfurt. Aus diesen Impulsen heraus ist die Turnierserie dann Schritt für Schritt entstanden.

FuPa Thüringen: Wodurch hebt sich das Domstadt Banden Masters von anderen Hallenturnieren in Thüringen ab?

Christian: Ein entscheidender Unterschied ist sicherlich der sportliche Rahmen: Wir spielen unter anderem auf Kunstrasen und mit Vollbande, was den Hallenfußball noch dynamischer und intensiver macht. Dazu kommt unsere klare Wochenend-Struktur mit eigenständigen Turnieren sowie der Anspruch, Hallenfußball nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch besonders zu präsentieren – ein bisschen wie früher mit Mario Basler im DSF (lacht). FuPa Thüringen: Ihr deckt mit euren drei Turniertagen den regionalen, städtischen und überregionalen Fußball ab. Worauf dürfen sich die Zuschauer freuen?

Christian: Die Zuschauer dürfen sich auf ehrlichen Fußball, tolle Vereine und hoffentlich eine überragende Stimmung freuen. Emotionen, Rivalitäten und Leidenschaft – auf dem Platz wie auch auf den Rängen. Jeder Turniertag hat dabei seinen eigenen Charakter, aber genau diese Mischung macht das Wochenende besonders.

Ganz wichtig sind uns auch die beiden Jugendturniere: Am Samstag spielen die F-Junioren ihre Erfurter Stadtmeisterschaft aus, am Sonntag folgen die E-Junioren. Der Nachwuchs ist uns allen sehr wichtig, deshalb wollten wir diese Bühne unbedingt bieten.

Christian Hasselmann hatte mit Tom Bertram die Idee für "echten Hallenfußball" in Erfurt. – Foto: © MOVE2TOGETHER