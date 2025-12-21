Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hallenfußball vor dem Aus? Das sagen Wetzlarer Vereine
Teaser HALLE: +++ Der „Budenzauber“ geht bald wieder los. Viele Vereine richten ein Turnier aus, doch das Interesse der Teams schwindet. Ein Verein freut sich dennoch über einen Anmelderekord +++
Wetzlar . Mitte Dezember hatte Marvin Jackwerth dann keine Geduld mehr. Der langjährige Topstürmer der SG Niederbiel wendete sich an die Presse. Von einem Hilferuf zu sprechen, wäre übertrieben, doch Jackwerth sah keine andere Lösung mehr. Worum es geht? Hallenfußball!