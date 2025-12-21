So lief das Hallenturnier 2024 beim SC Niedergirmes ab: Giorgi lobashville (l.) vom MTV Gießen und Uros Aleksic von der SG Naunheim/Niedergirmes kämpfen um den Ball. Doch wie beliebt ist der „Budenzauber“ eigentlich noch? © Isabel Althof

Hallenfußball vor dem Aus? Das sagen Wetzlarer Vereine Teaser HALLE: +++ Der „Budenzauber“ geht bald wieder los. Viele Vereine richten ein Turnier aus, doch das Interesse der Teams schwindet. Ein Verein freut sich dennoch über einen Anmelderekord +++

Wetzlar . Mitte Dezember hatte Marvin Jackwerth dann keine Geduld mehr. Der langjährige Topstürmer der SG Niederbiel wendete sich an die Presse. Von einem Hilferuf zu sprechen, wäre übertrieben, doch Jackwerth sah keine andere Lösung mehr. Worum es geht? Hallenfußball!