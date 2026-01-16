Hallenfußball verliert an Bedeutung

Ausgangslage vor dem Hallenmasters Dülken: Die Hallenturniere in der Region verlieren inzwischen an Bedeutung – zumindest aus Sicht vieler Trainer. In diesem Jahr ist das insbesondere auf den frühen Ligastart zurückzuführen: In der Kreisliga A Kempen-Krefeld, der Bezirksliga oder Landesliga rollt der Ball wieder am 1. Februar, vereinzelt sind sogar schon Spiele für den 30. Januar angesetzt. Die kurze Winterpause zwingt viele Vereine dazu, Prioritäten zu setzen – und diese liegen zunehmend auf der Vorbereitung für die Rückrunde unter freiem Himmel.

Entsprechend mussten bereits die Organisatoren zahlreicher Stadtmeisterschaften im Kreis Viersen Absagen hinnehmen. Beim Hallenturnier in Nettetal traten mit dem SC Union Nettetal und dem TV Lobberich gleich zwei Mannschaften nicht an. In Schwalmtal sagten zudem der SC Niederkrüchten, die TSF Bracht und die DJK Oberkrüchten ihre Teilnahme ab. Die Folge: In Schwalmtal wurde das Turnier lediglich mit einer Fünfergruppe im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Auch in Nettetal spielten sieben Mannschaften ohne Zwischenrunde im Jeder-gegen-jeden-Modus.

„Die Wintervorbereitung ist sehr kurz und wir sind in der Hinrunde personell stark auf dem Zahnfleisch gelaufen. Zwischen der Stadtmeisterschaft am 11. Januar und dem Rückrundenstart am 1. Februar lagen lediglich 20 Tage – im vergangenen Jahr waren es noch 33 Tage“, sagt der Sportliche Leiter Nico Zitzen vom SC Union Nettetal zur Nicht-Teilnahme. Er fügt an: „Grundsätzlich ist es uns ein großes Anliegen, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen – sofern es die Terminierung und die personelle Situation zulassen. Mit Blick auf unsere Erfahrungen aus der Hinrunde können wir uns aktuell aber keinen verletzten Spieler erlauben.“

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen. Dort nahmen insgesamt sieben Teams teil, nachdem die SG Dülken auf eine Teilnahme verzichtet hatte. Trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl entschieden sich die Verantwortlichen für einen Turniermodus mit zwei Gruppen und anschließenden Finalspielen, um den sportlichen Charakter der Veranstaltung zu wahren. Aufgrund des frühen Termins ist die Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft bislang von solchen Problemen verschont.

Patrick Biercher, Trainer des SC Niederkrüchten, sagt: „Aufgrund der sehr kurzen Winterpause und des frühen Rückrundenstarts liegt unser Fokus klar auf der Vorbereitung für die Liga. Mit Blick auf unseren aktuell noch recht knappen Kader wollten wir kein unnötiges Verletzungsrisiko eingehen und haben auf die Teilnahme bei der Schwalmtalmeisterschaft verzichtet.“

Mit dieser Ansicht sind auch die Verantwortlichen des Dülkener Hallenmasters konfrontiert. Das Turnier ist nach wie vor der Höhepunkt der Hallensaison, für das sich stets die bestplatzierten Teams der einzelnen Stadtmeisterschaften qualifizieren. Ein unverzichtbarer Termin wie vor einigen Jahren ist das Event für die Vereine allerdings nicht mehr. Seit Jahren verzichten einige Teams freiwillig auf die Teilnahme. Das Teilnehmerfeld für das Masters zusammenzustellen, wird daher von Jahr zu Jahr für die Organisatoren herausfordernder. Inzwischen berücksichtigt die Turnierleitung auch Vereine aus dem Heinsberger Raum. So nehmen dieses Jahr der 1. FC Heinsberg-Lieck und Niersquelle Kuckum teil. Die kurze Vorbereitungszeit macht es in diesem Jahr noch schwieriger. Die Folge waren einige Absagen – von fest qualifizierten Teams, aber auch von Mannschaften, denen eine Wildcard angeboten wurde.

Gladbach-Sieger fehlt

Unter anderem fehlt Victoria Mennrath, der Sieger der Stadtmeisterschaft aus Mönchengladbach, im Starterfeld. „Wir werden das Masters nicht spielen, weil der Termin zeitlich ungünstig ist. Wir sind da mitten in der Vorbereitung. Wir starten am 1. Februar in der Liga, da passt die Halle nicht optimal rein. Unsere Prioritäten liegen für uns draußen“, sagt Trainer Marc Trostel.

Ähnlich äußerte sich vor Beginn der Hallensaison Trainer Willi Kehrberg vom Landesligisten VSF Amern mit Blick auf das Masters-Turnier: „Wenn man mitmacht, muss man vernünftig spielen – aber unsere Prioritäten liegen woanders. Wir haben früh wichtige Ligaspiele, da ist das Risiko einfach zu groß. Uns geht es nicht darum, dieses Turnier zu gewinnen. Wichtig ist, dass wir das Turnier harmonisch über die Bühne bringen und danach keine Verletzten oder Sperren haben.“

Mit der Vergabe mehrerer Wildcards, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, hat das Masters trotzdem ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenbekommen – auch wenn der Stellenwert der Hallenturniere weiter im Wandel ist.