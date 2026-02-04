Hallenfußball pur: MediMax-Cup bringt Frauenfußball nach Werder

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der MediMax Hallencup der Frauen des Werderaner FC Viktoria markiert am Samstag, 7. Februar 2026, die Rückkehr des Hallenfußballs nach Werder. Ab 16 Uhr wird die Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums zur Bühne für einen intensiven Turnierabend, bei dem acht Mannschaften im Modus „jeder gegen jeden“ aufeinandertreffen. Ohne K.-o.-Spiele, ohne Halbfinale und ohne klassisches Finale entscheidet allein die Konstanz über den Turniersieg. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, 28 Spiele insgesamt und bekannte Teams aus der Kreisliga Havelland sowie der umliegenden Region sorgen für einen Wettbewerb, der sportlich klar strukturiert und zugleich emotional aufgeladen ist.

Acht Teams, ein gemeinsamer Wettbewerb Am Start sind der SV Babelsberg 03, der Werderaner FC Viktoria 1920, der UFK Potsdam 08, der FC Rot-Weiß Nennhausen 1990, die SG Mildenberg 23, die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen sowie zwei Mannschaften des FC Borussia Brandenburg. Die Zusammensetzung verbindet etablierte Teams aus der Kreisliga Havelland mit weiteren regionalen Vertreterinnen und sorgt für zahlreiche direkte Vergleiche.

Ein Turnier ohne doppelten Boden Der MediMax Hallencup wird bewusst als Rundenturnier ausgetragen. Jede Mannschaft absolviert sieben Spiele, jedes einzelne fließt gleichwertig in die Tabelle ein. Dieses Format lässt keine taktischen Spielereien zu. Ein schwacher Auftritt wirkt sich unmittelbar aus, während konstante Leistungen über den gesamten Abend hinweg belohnt werden. Die Entscheidung fällt nicht in einem Endspiel, sondern über viele kleine Schritte hinweg.

Der Gastgeber im Mittelpunkt

Der Werderaner FC Viktoria steht nicht nur organisatorisch im Fokus, sondern auch sportlich. Als Ausrichter bestreitet das Team sieben Spiele in kurzer Abfolge und ist damit über mehrere Stunden hinweg gefordert. Die Nähe zum eigenen Publikum verleiht den Auftritten zusätzliche Bedeutung, gleichzeitig verlangt der dichte Spielplan hohe Konzentration und schnelle Regeneration.

Der Auftakt am Nachmittag

Der Turnierbeginn erfolgt um 16 Uhr mit der Begegnung zwischen der SG Mildenberg 23 und dem FC Borussia Brandenburg pink. In enger Taktung folgen die weiteren Partien, sodass bereits früh erste Tendenzen in der Tabelle sichtbar werden können. Durch die kurze Spielzeit gewinnen frühe Tore und Führungen sofort an Gewicht.

Zehn Minuten als ständiger Druckfaktor

Die Spielzeit von zehn Minuten prägt den Charakter des Turniers. Rückstände lassen sich nur schwer korrigieren, Führungen müssen aktiv verteidigt werden. Gleichzeitig summieren sich die Einsatzzeiten über den Abend hinweg zu einer hohen Belastung. Wer hier den Überblick behält und konstant punktet, verschafft sich einen Vorteil in der Endabrechnung.

Kein Halbfinale, kein Finale – andere Dramaturgie

Anders als bei klassischen Hallenturnieren gibt es beim MediMax Cup keine Halbfinals, kein Spiel um Platz drei und kein Finale. Damit entfällt der eine große Entscheidungsmoment, stattdessen bleibt jede Partie bis zum letzten Spiel von Bedeutung. Auch die abschließenden Begegnungen am Abend können die Tabelle noch einmal entscheidend verändern.

Der lange Weg zur Entscheidung

Mit insgesamt 28 Spielen endet das Turnier erst am späten Abend. Die letzte Begegnung ist für 21:24 Uhr angesetzt, wenn der SV Babelsberg 03 auf den UFK Potsdam 08 trifft. Erst danach steht fest, welche Mannschaft sich über sieben Spiele hinweg am konstantesten präsentiert hat und den MediMax Hallencup 2026 gewinnt.

Ein Abend für den Frauenfußball

Der MediMax Hallencup des Werderaner FC Viktoria bietet Frauenfußball ohne Umwege. Klare Struktur, viele Spiele und ein stark besetztes Teilnehmerfeld machen das Turnier zu einem echten Hallenabend. Für die Teams ist es ein intensiver Leistungsvergleich, für die Zuschauer die Gelegenheit, über mehrere Stunden hinweg Frauenfußball auf engem Raum zu erleben. Wer am Ende oben steht, hat sich den Erfolg nicht in einem Spiel, sondern über den gesamten Abend hinweg erarbeitet.